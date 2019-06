Berga inicia una primera fase l'asfaltatge de carrers del 10 al 18 de juny

L'Ajuntament de Berga ha anunciat que a partir del dia 10 de juny i fins el dia 18 es duran a terme els treballs corresponents a la primera fase d'asfaltatge de carrers. Aquestes tasques continuaran un cop hagi passat la Patum. En total s'enquitranaran carrers per valor de 324.869 euros. Els treballs s'han adjdudicat a l'empresa Pasquina. La primera fase inclou el vial de baixada del passeig de la Pau, carrer Part de la Riba, la intersecció entre el carre Gran Via i Barcelona, Pere III,Josep Maria Badia i Sobrevies i carrer de Barcelona entre la plaça Europa i el Guillem de Berguedà. Les obres comportaran talls de trànsit i la prohibició d'estacionar vehicles a les zones on s'actuarà.



La llista detallada

Passeig de la Pau: vial de baixada. Dates: de l'11 al 14 de juny.

Carrer Prat de la Riba: entre els carrers de Lluís Companys i Francesc Macià. Dates: del 12 al 14 de juny.

Intersecció compresa entre la Gran Via i el carrer de Barcelona. Dates: 13, 14 i 17 de juny.

Carrer de Pere III: entre el carrer Barcelona i la Rasa dels Molins. Dates: 13, 14 i 17 de juny.

Carrer de Josep M. Badia i Sobrevias. Dates: 14, 17 i 18 de juny.