Dotze dels disset regidors de l'Ajuntament de Berga diuen adeu

El saló de plens de l'edifici consistorial de Berga va viure, ahir, la darrera sessió ordinària de l'actual mandat a l'Ajuntament. Va ser un dia de comiats i agraïments entrecreuats en un ple amb pocs temes a tractar. Hi van ser presents membres de la comunitat educativa de Sant Joan, que van defensar la seva moció per la segona línia de P3 del centre, que fou aprovada per unanimitat.

Dotze dels disset regidors de l'actual corporació berguedana no repetiran en el proper mandat. I ahir van viure el darre ple ordinari. El dia 12 se'n farà un d'extraordinari per qüestions purament formals, però la sessió de tancament del mandat va ser ahir

De l'equip de govern de la CUP pleguen Mònica Garcia (Festes i Cultura), Francesc Ribera (Economia i Governació) i Oriol Camps, l'alcalde en funcions. I es mantenen Ivan Sánchez, Roser Valverde i Eloi Escútia. Pel que fa als sis regidors del grup del PDeCAT-CDC, no en repetirà cap. Tots els actuals regidors pleguen: Antoni Biarnés, Ramon Minoves, Maria Antònia Ortega, Jordi Travé, Pau Bessa i Francesc Xavier Francàs. Quant a ERC, marxa Jordi Pujals i es mantenen Ramon Camps i Dolors Tous. Del PSC, Rosalia Monroy no hi serà, ni tampoc Joan Torres, delctual grup d'ICV. Ahir, dels 12 regidors que no seran al nou mandat 2019-2023 hi van anar 9. No van ser-hi Xavier Francàs (PDeCAT-CDC), ni Rosalia Monroy (PSC), ni Joan Torres (ICV).

Al final del ple hi va haver breus intervencions de comiat. La del portaveu del PDeCAT-CDC Ramon Minoves per agrair la feina dels membres del seu grup i la resta i va destacar que «hem intentat fer una oposició constructiva». L'antic portaveu de PDeCAT-CDC Antoni Biarnés va afegir-se als agraïments i va dir del govern que «no s'ho han tirat a l'esquena i s'ha de reconèixer». Per ERC, Ramon Camps es va afegir als agraïments, com l'alcalde en funcions Oriol Camps, que els va fer extensius als treballadors municipals. Fora, a la plaça de Sant Pere, membres de la CUP van acomidar amb una pancarta els seus regidors sortints.