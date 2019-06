Els hostalers volen que s'actuï per evitar l'obertura de bars il·legals per Patum

El Gremi d'Hostaleria del Berguedà ha demanat a l'Ajuntament de Berga que controli que no hi hagi establiments il·legals oberts per Patum a Berga ja que els suposen una competència deslleial. Es tracta d'una problemàtica recurrent de fa anys que no s'acaba de resoldre mai i que afecta els interessos d'aquest sector.

El Gremi d'Hostaleria del Berguedà denuncia que durant les festes del Corpus a Berga obren establiments que venen begudes i menjar sense estar degudament legalitzats. En un comunicat exposen que «aquests establiments s'aprofiten de la festa de Patum convertint-se en competència deslleial ja que no paguen impostos ni tenen les despeses que té un bar legalitzat i poden vendre el producte a uns preus molt per sota dels establiments que lluiten cada dia per poder tirar endavant el seu negoci». En el mateix comunicat asseguren que «sabem que és difícil acabar amb aquestes pràctiques perquè aquestes persones s'aprofiten d'un buit legal». I és que immediatament abans de l'inici de la festa demanen un permís al consistori que no pot resoldre la petició i l'establiment funciona durant els dies de la festa i tanca immediatament després. Amb tots, els professionals del Gremi d'Hostaleria i Turisme del Berguedà demanen a l'Ajuntament «que faci tot el possible per perseguir aquests establiments que, a part de ser il·legals, donen molt mala imatge tant a la festa com a la ciutat».

Pere Gendrau, membre de la nova junta del Gremi, ha indicat a Regió7 que «algun marge de maniobra hi ha d'haver perquè sinó a totes les festes de Catalunya ens trobaríem amb locals i garatges oberts venent productes sense llicències». Gendrau ha manifestat que tot és millorable però que en el cas de Berga «trobem molt anormal que durant tants anys passi això i de forma repetida». Ha posat com a exemple un local situat al carrer dels Àngels (a pocs metres de la plaça de Sant Pere on se celebra la Patum), que «durant l'any està per llogar i arriba el Corpus i allà s'hi venen llaunes amb la mala imatge que això dona». Un problema que s'accentua amb la venda ambulant de llaunes.

Per la seva banda, Francesc Ribera, regidor de Governació en funcions, ha recordat que aquesta és una problemàtica que s'ha tractat en nombroses ocasions amb els representants del sector i que s'han fet reunions amb responsables dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local. «Saben des del primer any» del mandat que acabar amb la picaresca d'aquests establiments «és pràcticament impossible». Ribera ha indicat que la policia municipal farà com «fa cada any» tasques de control perquè no hi hagi establiments oberts il·legament. I actuar si se'n detecten.