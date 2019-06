El Museu Comarcal de Berga mostra La Custòdia de la Patum

La Custòdia de la Patum es pot veure al Museu Comarcal de Berga fins al 19 de juny. Aquesta peça es mostra al públic en aquest espai per segon any consecutiu.

Es tracta d'una peça religiosa estrenada el Corpus de l'any 1943 que va ser construïda per la casa Masriera-Carreras de Barcelona. Fa 1,30 metres d'alçada i pesa 20 quilos. És feta d'argent i or i amb amb esmalts i pedres precioses. Al sòcol hi ha representada la comparseria patumaire.

Durnat l'any es pot veure a l'església de les Sagramentàries de Berga. I per Patum s'exposa a l'església parroquial i presideix els oficis solemnes del Corpus. L'any 2018 però, el consistori la va exposar un mes dins del programa àgora cultural que difon diferents elements del patrimoni. «Va venir molta gent a veure-la» , va indicar el regidor de Museus, Ivan Sánchez. Per aquesta raó van demanar a les Sagramentàries poder-la exposar al museu unes setmanes abans de la festa.

Enguany romandrà exposada fins al dia de l'inici de la festa el dimecres 19. Enguany la peça s'ha pogut exposar al vestíbul del museu i no a l'interior, abans de l'accés a l'Oficina de Turisme perquè s'ha comprat una vitrina i també una capsa per traslladar-la amb comoditat. El regidor Sánchez ha indicat que aquesta caixa es farà servir també per a altres peces del museu. L'any passat també s'hi va fer «una petita restauració».