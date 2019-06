La Patum de la Pietat estrena els primers fuets tot celebrant el bon temps

Ara va de debò. Després de l'anunci del tabaler, diumenge passat, que es farà Patum, el barri de la Pietat ha estrenat aquest cap de setmana els primers fuets, en la celebració de la seva particular festa. La meteorologia ha estat més que benèvola i l'única Patum de barri que manté la flama viva va poder gaudir divendres del primer passacarrers i ahir dels primers salts complets, on els patumaires van recuperar les papallones a la panxa.

L'Associació de Veïns arriba al final de setmanes d'intensa feina, celebrant una Patum del tot lluïda, amb prop de 150 joves i nens en les comparses. Ahir van debutar els cavallets acabats de restaurar, amb estructures reforçades, una nova pintada i noves teles, i també es van estrenar els vestits dels nans nous i les bates dels guitaires, que es van començar a renovar l'any passat. Per sort, no es van haver de menester els impermeables que s'han fet per als gegants. Una altra estrena accidental va ser la d'un braç de la geganta, que es va haver de reparar perquè va caure al passacarrers. «Els caps de colla són molt conscients que s'ha de cuidar la comparseria», assegura el president de l'associació, Aureli Rodríguez.

A banda de les novetats, la Pietat celebra la potenciació de la música en directe, ja que fins a l'any passat tan sols n'hi havia al passacarrers i a la Patum de lluïment, a càrrec de l'Escola Municipal de Música de Berga. Així, els Entrompats Band, la banda que s'hi va afegir l'any passat, va tornar a tocar també divendres i ahir, i repetiran aquest vespre.

La música en directe és, per a Rodríguez, un dels motius de l'augment de participació, com també «el bon temps, que la gent té ganes de Patum, i els mitjans de comunicació i les xarxes socials». «Era una Patum feta amb cartons i fregones, ara hi ha una comparseria i qui la fa créixer és la gent que puja», afegeix el representant.

Com és habitual, els col·laboradors del xiringuito no van parar en tota la tarda, per bé que aquest any van estar millor organitzats, ja que s'ha separat l'atenció als clients entre aquells que volen menjar i beure, i aquells que tan sols volen beure, per evitar així cues a aquest segon grup. De moment, les sensacions són bones amb el funcionament: «S'han de provar les coses», diu el president de l'associació. Els beneficis del bar van a parar a l'agrupació, que els reinverteix en la festa.

La Pietat tancarà la festa amb activitats avui al matí, i al migdia celebrarà la Patum de Lluïment. A les 6 de la tarda es repartiran els premis del taller-concurs de dibuix que es va fer ahir, i també les distincions honorífiques, i a les 7 es farà la Patum completa, on els plens i els tirabols tancaran la festa fent petar els darrers fuets.