Berga comença la pavimentació de carrers la setmana abans de Patum

Les reclamades obres de millora del paviments dels carrers de la ciuta ja han començat. La primera fase dels treballs que han de servir per acabar amb el mal estat del ferm del nucli urbà ha començat la setmana abans de Patum i s'allargaran just fins el dia abans de l'inici de la festa, el 18 de juny. La segona fase d'aquestes obres que, en el seu conjunt, suposen una inversió de 324.000 euros i que s'han adjudicat a l'empresa berguedana Pasquina, es realitzaran després del Corpus.

Els treballs d'arranjament i manteniment del paviment asfàltic viari serviran per «mantenir els vials en condicions adequades d'utilització, i pal·liar el procés de deteriorament iniciat» segons const a la memòria tècnica del projecte. S'actuarà als trams del nucli urbà on els pavimenst estan més deteriorats amb l'objectiu «de pal·liar el procés de degradació iniciat». Si no s'hi posés remei això «comportaria un major cost de reparació». El consistori ha deixat per més endavant « futures de manteniment en altres vials que actualment presenten afectacions més lleus ».

Els treballs que s'han iniciat es durna aterme en tres fases. Inicilament es fresa el ferm per posteriorment fer el nou pavimentat i finalment fer-hi la senyalització viaria. Els treballs han començat per el vial de baixada del passeig de la Pau. En aquest cas, les obres han comportat que la parada dels autobusos de Berga (ubicada a l'inici del passeig esmentat a la plaça de la Creu) s'hagi hagut de traslladar fins a divendres a la zona de davant de l'hotel Estel. És previst que la situació es normalitzi de cara el cap de setmana.

Fins el dia 18 s'actuarà al carrer Prat de la Riba entre Lluís Companys i Francesc Macià del 12 al 14 de juny, a la intersecció entre el carrer Gran Via i Barcelona del 13 al 17 de juny, Pere III entre el carrer Barcelona i la Rasa dels Molins del 13 al 17 de juny; carrer de Josep Maria Badia i Sobrevies del 14 al 18 de juny i carrer de Barcelona entre la plaça Europa i el Guillem de Berguedà del 14 al 18 de juny. Les obres comportaran diferents talls de trànsit i la prohibició d'estacionar vehicles a les zones on s'actuarà.

A la segona fase que es farà després de Patum s'actuarà al passeig de les Estaselles, el de les Aubes, als carrers Tossalet de les Forques, Nicolau de Berga, Gironella, Saldes, Pere Costa, Mossèn Espel, Santa Eulàlia, Serra de Casmpons Avinguda de Catalunya, del Canal Industrial i plaça Gernika.