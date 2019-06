Set pobles rebran 1,2 milions del Feder per a recursos al voltant del Llobregat

Nova tongada d'ajudes Feder per a la comarca del Berguedà. En concret, set municipis de la comarca (Bagà, Guardiola, Fígols, Cercs, Gironella, Puig-reig i Montmajor) que van demanar 2.988.720,82 euros de subvencions d'aquests fons europeus a través del Consell Comarcal del Berguedà, rebran 1.244.502,84 euros que han de fer possibles obres per valor de 2.489.005,68 euros. El termini per invertir aquests diners finalitza el 31 de desembre del 2020. Els fons Feder cobreixen un 50% del cost dels projectes, de manera que els ajuntaments han de buscar el 50% de finançament restant d'altres fonts. Una d'aquestes pot ser el 25% pel pla de foment de turisme de la Diputació de Barcelona.

Els 1,2 milions d'euros atorgats es destinaran a un total d'11 projectes per impulsar recursos patrimonials a l'entorn de la Via Blava del Berguedà. Així, s'han demanat ajudes per a la restauració de l'edifici de Palau de Bagà; per fer l'estabilització del sostre de la Mina de Petroli de Riutort de Guardiola; per crear un itinerari exterior de la ruta del Cretaci del Centre d'Interpretació dels Dinosaures de Fumanya, a Fígols i Cercs; per a la remodelació de l'església Vella de Gironella; per millorar tancaments de la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou (Gironella); per al projecte de consolidació del Pont Vell de Gironella; per a la creació d'un parc i miranda sobre el riu Llobregat a l'entrada sud de Gironella; per a l'adequació de la segona planta del Museu d'Art del Bolet de Montmajor per a activitats de divulgació del món del bolet; per rehabilitar i condicionar l'edifici Batan i les Cardes a la colònia Pons de Puig-reig com a centre d'entitats; per a la millora paisatgística del bosquet de Cal Pons i l'ampliació de l'enllumenat públic a la zona del bosquet de Cal Pons i també del camí d'accés a la Torre Nova de Puig-reig.

El president en funcions del Consell Comarcal, Josep Lara, s'ha mostrat satisfet per l'ajuda atorgada pel Feder. Ha dit a Regió7 que «suposarà una injecció econòmica per al Berguedà» i per als ajuntaments que han trobat una via de finançament per dur a terme projectes que potser d'una altra manera hauria costat més de tirar endavant. Josep Lara ha explicat que els ajuntaments hauran de gestionar l'adjudicació dels treballs. Com ja es va fer amb el Feder de recursos patrimonials, la tramitació del concurs i l'adjudicació es farà a través del Consell Comarcal. «Penso que aquest programa és un exemple que el Consell serveix per mancomunar serveis, per treure profit comarcal de la institució». Així mateix, Josep Lara ha atribuït l'elevat nivell d'ajudes assolides per l'ens a la bona feina dels tècnics del Consell Comarcal. «Tenim molt bons tècnics que creuen en aquests recursos».