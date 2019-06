El tabal protagonista d'un llibre d'aventures i enigmes en anglès, «The Patum in danger»

The Patum in danger és el nom del nou llibre infantil de la festa escrit per les professores Eva Corominas, Núria Prat, Isabel Rumbo i Lara Saenz amb il·lustracions de Rubén Torres.

Es tracta d'un rojecte impulsat per l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Berga i és fruit del treball de quatre professionals de l'educació que formen part d'un grup de treball de mestres d'anglès del Berguedà, que es reuneixen periòdicament per elaborar materials, compartir experiències i col·laborar en diverses iniciatives.

Fa un parell d'anys, i dins del grup de treball esmentat, les autores ja van publicar un conte infantil titulat 'The Shiny Black Stone' inspirat en la història de la mineria al Berguedà.

En llibre amb misteris

'The Patum in danger' és un llibre d'aventures en anglès protagonitzat pel Tabaler de La Patum que requereix l'enginy del lector per resoldre els enigmes que formen part del llibre. La història comença el diumenge de l'Ascensió, que és el dia en què el Tabaler recorre els carrers i places de la ciutat fent sonar el Tabal per anunciar que s'acosta La Patum. Un cop finalitzada la passada, el Tabaler es dirigeix a la Casa de La Patum per guardar-hi el Tabal, però algú ha bloquejat l'accés canviant el codi de la porta. A partir d'aquí, comença l'aventura pel lector que haurà de decidir si primer vol descobrir qui ha estat la persona culpable de bloquejar l'entrada o si prefereix esbrinar quin és el nou codi d'accés de l'equipament. En funció de la seva elecció, el lector anirà fent salts per les diferents pàgines del llibre i comptarà amb l'ajuda d'un personatge clau, l'Àliga de La Patum, que li donarà pistes i indicacions per resoldre els enigmes.

El llibre s'adreça principalment al públic infantil a partir de 10 anys.