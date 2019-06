Gironella estrena la temporada de bany el dia 15 deixant entrar gratis a la piscina

Les piscines municipals de Gironella entraran en funcionament aquest dissabte, 15 de juny, amb una jornada de portes obertes i entrada gratuïta. Per segon any consecutiu l'horari d'obertura serà de les 10 del matí a 2/4 de 9 de dilluns a diumenge.

La regidora d'Esports, Maria Àngels Sallés, ha explicat que s'han rejuntat els vasos de les piscines i s'han fet millores en el sistema de dosificació de productes químics. Per quart any consecutiu, el servei de socorristes el gestionarà una empresa especialitzada. Hi haurà 3 socorristes.

El juliol hi haurà activitats esportives. Dimarts i dijous al matí es farà un curs d'Aquagym de 10 a 11, i totes les tardes hi haurà cursos de natació infantil. El primer curs, per a nens que no saben nedar, serà de les 4 a 3/4 de 5 , i el segon, per a nens que volen millorar les habilitats aquàtiques, de 5 a 3/4 de 6 de la tarda.