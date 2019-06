La Policia Local prepara el relleu de la cap Josefina Vizuete

El compte enrere per fer efectiu el canvi de comandament de la prefectura de la Policia Local de Berga arriba al seu final. La que ha estat al capdavant del cos en els darrers 22 anys, la sergent Josefina Vizuete es jubila el dia 30 després de 36 anys al cos. El seu substitut, el caporal Jaume Hernández (Arbúcies, 26 de juny del 1979), està completant el traspàs de poders. Hernández es va iniciar el 2001 a Arbúcies com a vigilant municipal i posteriorment, com a agent, ha estat a Lloret de Mar i Salt, i té plaça de caporal a Arbúcies. Arriba a Berga en comissió de serveis per substituir la sergent Vizuete.

Hernández ha superat un procés de selecció i pensa que un dels seus valors és la joventut, que li permet presentar un projecte de treball per al cos a mitjà termini. Des del 2 de maig està rebent informació i i assistint a reunions de la junta de seguretat.

Un dels objectius del futur cap és que el cos pugui organitzar-se en 5 escamots amb 5 agents cadascun. La falta de personal serà un dels esculls més importants que haurà d'afrontar Hernández és la falta d'efectius, un mal endèmic. Actualment la plantilla del cos és de 20 efectius però en els propers mesos hi haurà 4 baixes per jubilacions. Ja hi ha 5 places convocades.