Ivan Camps pujarà i baixarà a Queralt durant 24 hores per una causa solidària

El berguedà Ivan Camps s'ha plantejat un repte solidari: pujar i baixar a Queralt durant 24 hores, de forma ininterrompuda, per ajudar a recaptar fons per l'Associació Pro Disminuïts Psíquics Del Berguedà. El corredor i l'agrupació han fet una crida a la ciutadania i a les entitats perquè participin en aquest projecte que, sota el lema "Jo acompanyo", es realitzarà entre el 18 i el 19 d'octubre d'enguany.

Concretament, Camps començarà a córrer el divendres 18 a les 12 del migdia, "quan sonin les campanes de Queralt", des de l'Escola de la Llar Santa Maria de Queralt, i no pararà dins dissabte 19 a les 12. Per això, els impulsors fan una crida a què tothom qui vulgui acompanyi a Camps en el seu repte i, alhora, que la gent vagi a l'escola, que estarà oberta a tothom, a participar en la diversitat d'actes que pretenen fer-hi. "Totes les entitats que vulguin participar seran benvingudes, estem oberts a tothom qui vulgui col·laborar i ens farà molta il·lusió que vinguin a posar el seu granet de sorra", ha explicat l'atleta.

Entre les possibles activitats, els organitzadors pensen en activitats esportives com zumba o spinning, un assaig casteller, un esmorzar popular a l'arribada de dissabte a Queralt i no descarten fer un concert divendres al vespre. El fet de començar divendres és perquè coincideixi amb un dia lectiu, i així els centres educatius "en puguin formar part, coneguin el que es fa aquí i poder treballar de forma conjunta", ha dit.

El corredor ha comparat els moments difícils amb els quals es pot trobar al llarg de les 24 hores amb l'estat de l'associació, "que també està passant per un moment difícil" Camps ha explicat que feia temps que li voltava pel cap un acte com aquest per "ajudar al poble i a la comarca", i quan li va arribar la notícia que l'entitat necessitava ajuda econòmica els hi va plantejar la col·laboració.

La presidenta de l'associació, Diana Sánchez, ha presentat el lema de la campanya: "Jo acompanyo". La dirigent ha explicat que respon al fet que, d'una banda, l'atleta els acompanya "en aquest moment difícil" i, d'altra banda, "la gent també l'acompanyarà a ell".