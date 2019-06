Josep Maria Serarols, nou president de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà

Per l'esquerra Josep Maria Serarols, nou president amb Josep Fígols de qui pren el relleu Arxiu particular

L'empresari Josep Maria Serarols, de Ballús SA és el nou president de l'Associació Comarcal d'Empresaris que substituirà en el càrrec a Josep Fígols, el president sortint de Tecniber que ocupava el càrrec des del 2007. D'aquesta manera es completa el procés de renovació de l'òrgan directiu de la patronal berguedana

Dels deu membres de la nova junta només en continuen tres: el propi Serarols, que n'era el tresorer; Joan Martín, de Sistemas de Embalaje Sorsa, SA, que n'era el secretari; i Xavier Gual, de Gual Steel, SL. La resta són nous membres: Núria Cinca, de Tesi Industrial Europa, SL; Maria Costa, de L'Escairador; Marta Prat, d'Indústria Avícola del Berguedà, SL; Rosa Prat, de Clau 21, SL; Anna Romera, de GCTPlusETT, SL; Carles Vall, de Vidalba Experiències, SL; i Ramon Villaró, d'Enginypro4, SL. Tres membres adjunts completaran la nova direcció de l'entitat: Jordi Macià-Rosell, d'Automòbils Pedret, SL; Gerard Orriols, d'Idesoftware Catalonia, SL; i Albert Vilardaga, de Createch Solutions, SL.

El nou col·lectiu d'empresaris que es posa al davant de l'associació empresarial intersectorial «vol implicar-se de forma activa amb l'impuls econòmic del territori, treballant pel desenvolupament i la transformació de la comarca, l'assoliment de millores en infraestructures i tot el que impliqui progressar per situar-nos en els millors nivells de benestar i ocupació». Fonts de la nova junta han explicat que «en aquesta nova etapa es pretenen impulsar col·laboracions efectives amb tots els actors socioeconòmics berguedans, de les comarques veïnes i nacionals. Es vol prendre com a repte l'aplicació de noves formes de treballar per establir totes les complicitats possibles per fer que el Berguedà creixi i a més, hi passin coses»

Josep Maria Serarols és un empresari berguedà, soci i conseller delegat de l'empresa familiar Ballús, SA, dedicada a l'explotació d'estacions de servei, distribució de combustibles, centre de pneumàtics i reparació d'automòbils, i altres serveis a l'automobilista; així mateix, és soci-gerent del despatx Serarols & Associats SL, especialitzat en assessorament empresarial integral des de 1984).

Per la seva part, Josep Fígols, el president sortint ha fet un balanç molt positiu de la situació actual de l'entitat. Està satisfet de deixar la presidència de l'ACEB en un moment «on aquesta està plenament consolidada tant socialment com econòmicament. L'associació d'empresaris en aquests darrers anys s'ha convertit en una patronal comarcal de referència»

Fígols ha exposat que deixa un bon nombre de nous projectes iniciats i està segur que «el nou equip directiu els continuarà i els millorarà». Així mateix ha expressat un especial agraïment «per la confiança que li han donat els empresaris» per exercir el càrrec i també «a tots els membres de les diverses juntes directives de l'entitat durant aquests anys de la seva presidència, per la seva ajuda, dedicació, esforç i compromís» i també «a l'equip tècnic de l'Aceb format per Neus Piniella, Alba Pellicer, Laura Barea i Irene Casanovas per la seva implicació, complicitat i professionalitat»