L'Ajuntament de Gironella dona el tret de sortida a l'elaboració del Pla de Salut Local

L'Ajuntament de Gironella ha iniciat els treballs per elaborar el Pla Local de Salut. Es tracta d'una eina «per dissenyar i planificar actuacions que permetin millorar, promoure i protegir la salut de la ciutadana de forma equitativa i eficient», han indicat fonts municipals.

Aquest mes de juny es realitzaran cinc sessions participatives, anomenades «World Cafe», a diferents llocs del poble. Aquestes sessions participatives, obertes a tothom, serviran per debatre i conèixer la opinió dels gironellencs en temes de salut.

El projecte, coliderat per l'Ajuntament de Gironella i l'Àrea Bàsica de Salut del Baix Berguedà, «compta amb un grup promotor format per gran part de les entitats i els centres educatius del municipi». Teresa Terricabres, regidora d'Atenció a les Persones i Salut Pública, ha agraït la col·laboració «desinteressada» de les entitats, i diu que el Pla de Salut servirà per planificar les accions en l'àmbit de la salut local.