Berga obre la piscina municipal el 15 de juny, una setmana abans de l'habitual

Berga avança l'obertura de les piscines municipals que ja es podran utilitzar aquest cap de setmana. Habitualment el consistori les obria per Sant Joan. Les instal·lacions estaran en funcionament del 15 de juny al 4 de setembre, en horari ininterromput de 10 del matí a 8 de la tarda. Per inagurar la temporada d'estiu el primer dia d'obertura, dissabte 15 l'accés serà gratuït "tot i què estarà limitat per l'aforament de l'equipament que és d'unes 700 persones" han indicat fonts municipals

Aquesta temporada es mantindran les mateixes tarifes d'accés que en els últims anys, de manera que el preu de l'entrada a la piscina serà de 3 euros pels adults i 2 pels infants menors de 14 anys i per a les persones que disposen del carnet de pensionista i discapacitat. "Enguany, com a novetat, es permetrà l'accés doble a les instal·lacions mitjançant el pagament d'una mateixa entrada. Per tant, els usuaris que hi accedeixin al matí, podran abandonar la instal·lació i tornar a accedir-hi a la tarda sense la necessitat d'haver de pagar l'entrada dues vegades". D'altra banda, també s'oferiran abonaments en funció del tipus d'usuaris i el nombre de serveis realitzats. En aquest cas, l'abonament de temporada costarà entre 40 i 60 euros , mentre que l'abonament per a 30 serveis oscil·larà entre els 30 i 45 euros i l'abonament de 15 serveis valdrà entre 20 i 30 euros.



Serveis de seguretat

Les instal·lacions de bany de la piscina municipal comptaran amb dos socorristes diaris i una persona responsable de la taquilla d'accés. En aquesta ocasió, el servei de taquillatge estarà gestionat directament pel Centre Esportiu Municipal El Tossalet.

D'altra banda, s'ha canviat la ubicació de l'entrada d'accés a la zona de bany que estarà situat davant de la porta principal del gimnàs. A més, també hi haurà servei de bar, el qual, romandrà obert durant l'horari d'obertura de la piscina municipal, llevat dels dies de celebració de La Patum (del 19 al 23 de juny) que l'horari podria patir algunes variacions. El personal del bar també s'ocupa de gestionar el servei de reserves de les pistes de frontó i la pista de vòlei platja, a través del telèfon 93 822 05 10.

Obres de condicionament

Enguany les piscine municipals lluiran renovades després que en els darrers mesos, els operaris de la brigada municipal i els serveis Tècnics de l'Ajuntament de Berga "han portat a terme les tasques d'adequació i manteniment de les instal·lacions esportives per garantir un bon servei als usuaris". Fonts municipals han indicat que "una de les actuacions més destacades ha estat la renovació de la làmina d'impermeabilització de la piscina exterior on es realitzen els cursets de natació per a infants. La substitució d'aquest element ha permès acabar amb les fuites d'aigua de la piscina i també s'eviten possibles danys als banyistes a causa dels desperfectes que presentava l'antiga làmina de PVC". Igualment s'ha substituït el filtre i el sistema hidràulic de la piscina petita. També s'han netejat els filtres, d'estabilització de l'aigua i el calibratge dels equips automàtics, entre d'altres. A més, el personal de la brigada de jardineria ha desbrossat les zones verdes i ha fet el manteniment de la gespa de la instal·lació.



Activitats gratuïtes

La piscina municipal tornarà a acollir les activitats gratuïtes del programa 'Salut a l'estiu' durant els mesos de juliol i agost. Es tracta d'un projecte impulsat per l'àrea d'Esports en col·laboració els centres esportius El Tossalet i CEEC i el Centre Pedagògic Aprendre a Aprendre per promoure els hàbits saludables i la pràctica d'activitat física durant l'estiu. El programa d'activitats es portarà a terme de l'1 de juliol al 30 d'agost.