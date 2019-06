El Camí dels Bons Homes es consolida com una eina de dinamització i cohesió

El Camí dels Bons Homes, un sender de gran recorregut que uneix Queralt i Montsegur resseguint la petjada càtara, és una història d'èxit. Ha aconseguit dinamitzar el turisme de natura i cultural de Berguedà, Cerdanya i Alt Urgell, i atrau uns 4.000 visitants anuals des de la seva estrena, el 31 de gener de l'any 1997. Durant els darrers 8 anys hi han passat més de 26.00 persones.

Ahir, el Consell Regulador dels Bons Homes va celebrar les dues dècades d'existència d'aquest recurs nascut com un revulsiu contra la crisi de la mineria i el tèxtil amb un acte al monestir de Sant Llorenç, que va aplegar estudiosos com l'escriptor Antoni Dalmau, el director del parc natural del Cadí Moixeró, Jordi Garcia, el director de la Fundacio Alícia, Toni Massanés, i alguns dels 46 establiments (albergs, restaurants) a redós del camí

Jordi Garcia Petit, l'únic dirigent que està en actiu d'ençà que es va gestar aquesta iniciativa a mitjan anys 90 del segle XX, recordava per a Regió7 que aquest «projecte de desenvolupament del territori» va néixer en un context de crisi a l'Arièja i el Berguedà, que van ser els impulsors d'aquesta proposta. L'objectiu era «dinamitzar i tenir un flux social i econòmic que atragués visitants a través d'un projecte seriós aprofitant l'interès que havia despertat al seu moment la ruta dels castells càtars». Es va fer una aposta perquè la «gent del sector turístic pogués viure al Berguedà, que tenia una manca de llocs de treball». Uns objectius que s'han assolit perquè el camí complementa l'oferta que poden vendre els operadors i establiments. «L'impacte sobre el territori és molt positiu. El Camí dels Bons Homes és un projecte viu i pot donar moltes coses bones al territori que travessa».

Per la seva banda, Josep Lara, president en funcions del Consell Comarcal del Berguedà, explicava que el camí «és un altre dels grans recursos turístics que afavoreix que vingui gent del sud d'Europa i de l'àrea metropolitana de Barcelona aprofitant l'aurèola dels bons homes i l'esoterisme que comporta beneficis econòmics» ja que els caminants fan despesa al territori en allotjaments, restauració i altres serveis. Lara va dir que aquesta proposta va néixer com un revulsiu a la crisi de la mineria i el tèxtil «d'una forma casolana amb empreses i serveis que hi han cregut. La continuïtat està més que assegurada».

La coordinadora del Camí dels Bons Homes, Karina Behar, va explicar que calculen que cada visitant es gasta de mitjana entre 400 i 500 euros. Amb tot va matisar que és una xifra que pot variar molt. Behar va exposar que el camí serveix per «donar a conèixer el paisatge, la cultura, el patrimoni i la manera de fer de les comarques de muntanya i formar xarxa entre les persones que en formen part i es facin relacions personals i econòmiques».

Per la seva banda, Ramon Moliner, president en funcions del Consell de la Cerdanya, assegurava que el Camí dels Bons Homes «és un recurs que s'ha posat de referent per la seva forma de funcionar» a través d'un consell regulador on hi ha representades les tres comarques per on passa. I també ha estat esmentat com a exemple «d'un camí que combina natura, senderisme i patrimoni al voltant del tema dels càtars».

Una de les empreses que ven el Camí dels Bons Homes és l'agència berguedana Pedratour de Marinel·la Mosquera. « Per a nosaltres ha estat un puntal força important. Quan vam començar el 2012 va ser l'inici de vendre experiències turístiques al Berguedà», va explicar. «Va més enllà de vendre un dia d'escalada o una ruta. Aquí venem un autoguiatge de 10 dies i fem el seguiment dels clients». El Camí dels Bons Homes és un producte «completament diferent de la resta del que venem perquè té un component cultural i allò més especial que és el catarisme. Els clients busquen visitar esglésies, el romànic i fer tastets de productes relacionats amb el catarisme. Això sempre ho agraeixen». Els mesos habituals per fer el camí van del juny al setembre.