Creix el nombre d'entitats que tindran salt a la passada

Aquesta Patum hi haurà més entitats que mai que gaudiran d'un salt de la passada de dimecres perquè el nombre de regidors del govern de la CUP passarà de 6 a 8. Els cupaires cedeixen el salt que els pertocaria com a autoritats municipals el dia que comença la festa a diferents entitats d'ençà que formen part del consistori municipal l'any 2007. Aquest Corpus hi haurà 8 entitats que gaudiran de la possibilitat que la comparseria els dediqui un salt perquè els regidors del govern els el cedeixen: l'Associació de Persones Afectades de Càncer Ginkgo, l'Handbol Berga, Grup Horitzó del Berguedà, els Castellers de Berga, el Casal Panxo, el Club Esportiu Berga, entitats teatrals, i l'ANC i Òmnium Cultural, que comparteixen salt.

La regidora en funcions de la Patum, Mònica Garcia, ha explicat a Regió7 que «tant a l'oposició com al govern els regidors de la CUP han donat els seus salts a entitats». L'objectiu és «treure el protagonisme dels regidors i donar-lo a les entitats per reconèixer la feina que fan per la ciutat al llarg de tot l'any». Cada any, els regidors de la CUP decideixen a quines entitats donen el salt de manera que no sempre toca a les mateixes. «Van canviant», ha explicat.

Una de les entitats que enguany podran gaudir d'un salt dedicat és l'Associació de Persones Afectades de Càncer Ginkgo. La seva presidenta, Aurora Fernández, ha explicat a aquest diari que l'entitat aquest 2019 celebra el seu desè aniversari. Que els hagin donat el salt «és un regal i un honor. Estem encantadíssimes». Fernández ha destacat que d'aquesta manera se'ls permet «formar part de la festa» alhora que «ens fa visibles. Estem molt agraïdes». Els ha tocat el quart salt de dimecres i ja compten amb un bon nombre de persones per repartir coca, barreja i aigua entre la comparseria (maces, guites i gegants vells) que els faran el salt, com és costum.

També s'estrenaran l'ANC i Òmnium Cultural del Berguedà. Lluís Escriche, de l'ANC, ha explicat a aquest diari que «ens va fer molta il·lusió quan ens ho van proposar i ho vam acceptar ràpidament». En el cas d'aquestes entitats, oferiran el salt cap al final de la passada i de forma conjunta.

Per la seva banda, Marc Pons, president de l'Handbol Berga, entitat que també tindrà el salt per primer cop aquesta Patum, ha manifestat que «estem molt contents». Pons ha declarat que «per a nosaltres suposa el reconeixement a la tasca dels dos últims anys, sobretot d'aquest últim, que hem passat de quarta catalana a tercera».