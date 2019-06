Quim Espelt d'ERC ja és alcalde de Vilada

Quim Espelt de 28 anys s'ha convertit en l'alcalde més jove del Berguedà i el primer d'ERC que té Vilada. Faltaven pocs minuts per un quart d'11 d'aquest dissabte quan ha estat proclamat alcalde amb majoria absoluta gràcies als tres vots republicans (el seu i els dels seus companys de grup Elisabet Boixadé i Joaquim Pons) així com també el del cap del grup de Vilada per la República -Junts Andreu Ros tal i com ja havia anunciat que passaria aquest diari. La fins ara alcaldessa Montse Badia de Fem Pinya per Vilada-CP, del PSC que també havia assolit tres regidors el 26-M però una vintena de vots menys que els republicans, ha passat a l'oposisió amb Carme Cirera i Narcís Juanola.

El ple de constitució de l'Ajuntament ha estat ràpid ja que ha durat menys de mitja hora i sense gaires requisits. No hi hagut ni vara. El jove alcalde de Vilada lluïa una samarreta groga amb una inscripció demanant la llibertat per Oriol Junqueras. Fins al darrer minut s'ha mantingut la incògnita de l'alcaldia perquè tots tres caps de llista s'han postulat per ser alcaldes: Quim Espelt, Montse Badia i Andreu Ros. Finalment però, Ros ha votat a Quim Espelt tal i com estava previst. Els dos grups han arribat a un acord per formar un govern de 4 regidors que suposa la majoria absoluta. El PSC que volia partir-se l'alcaldia dos anys amb ERC, cosa que els republicans que han guanyat els comicis empatats a tres

regidors amb ells no han acceptat, passa a l'oposició.

Quim Espelt ha promès el càrrec per imperatiu legal i "respectar la Constitució amb l'objectiu de de derogar-la, abolir la monarquia i proclamar la República catalana amb fidelitat al poble de Vilada, al mandat de l'1 d'octubre i fins a l'alliberament de tots els presos polítics". Les persones que omplien la sala de plens han esclatat en aplaudiments.

El flamant alcalde ha fet un discurs d'investidura "breu, no us fotré cap xapa". Ha promès governar per a tot al poble i ha agraït que la gent anès a votar el 26-M i també la feina de la gent que va fer confiança .a la candidatura que encapçalava i les persones del seu equip. "Entomem el repte. Som conscients de la dificultat i de la responsabilitat que ens ve a sobre. Som conscients que hem de treballar per revertir l'envelliment i la despoblació de Vilada. Ho farem amb tota l'energia del món. Hi dedicarem totes les hores que disposem i més ". Espelt va convidar a fer aquesta tasca de forma conjunta els 7 regidors que formen part del nou consistori.