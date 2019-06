Venturós retorna a l'alcaldia de Berga després de la inhabilitació amb un govern de vuit regidors

Montse Venturós torna a ser l'alcaldessa de Berga. Després de la inhabilitació pel cas estelada que l'han apartada del càrrec durant el darrer tram del mandat, la dirigent de la CUP torna a ocupar el càrrec que va estrenar el juny del 2015 i de manera reforçada pels resultats obtinguts a les urnes. El 26-M va donar als cupaires més força per governar en solitari -a un regidor de la majoria absoluta i tal i com ja havien anunciat en les darreres setmanes els càrrecs electes de la CUP i de la resta de partits no hi ha hagut sorpreses.

Durant el ple de constitució dels nous ajuntaments d'aquest dissabte al migdia Venturós ha estat nomenada alcaldessa amb el suport de 8 dels 17 representants del consistori. Com que no hi ha hagut majoria absoluta s'ha proclamat alcaldessa Montserrat Venturós, la proposta de la llista més votada a les eleccions. El grup de Junts per Berga han proposat el seu cap de llista per a ser l'alcalde i ha rebut els seus sis vots; ERC ha proposat el cap de llista, Ramon Camps, que ha rebut dos vots; mentre que el PSC no ha proposat cap candidat. S'han registrat setze vots amb candidat i una abstenció, previsiblement la d'Abel Garcia, tot i que la votació s'ha fet de manera secreta amb una urna.

Tot i el discret oferiment d'ERC a estendre la mà a la CUP a formar un govern de majoria absoluta de 10 regidors i tenint en compte la clara renúncia durant la campanya de qualsevol pacte dels republicans amb el PSC -que hagués permès sumar 9 regidors en un tripartit amb Junts per Berga- el renovat equip de Venturós -que passa de sis a vuit i que estrena quatre membres al govern- inicia un nou mandat amb l'objectiu de continuar amb els projectes iniciats durant aquesta primera etapa al govern de la capital berguedana.

El ple ha quedat constituït amb 8 regidors de la CUP: Montserrat Venturós, com a alcaldessa i Aleix Serra, Ivan Sànchez, Roser Rifà, Eloi Escutia, Roser Valverde, Isaac Santiago i Marià Miró; 6 de Junts per Berga: Jordi Sabata, Marc Marginet, Dolors Rial, Ariadna Herrada, Vicenç Vegas i Ferran Aymerich; 2 d'ERC: Ramon Camps i Dolors Tous; i un del PSC, Abel Garcia.