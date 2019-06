La plaça de Sant Pere viu una diada castellera amb construccions de nivell

La plaça de Sant Pere va viure al matí una diada castellera dels Quatre Fuets que va oferir construccions de gamma alta gràcies a la participació de dos de les colles punteres del país, els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró, els quals van aixecar castells de gran dificultat tècnica com ara el tres de nou. El quatre de nou dels Minyons va caure i això va obligar a evacuar de la plaça dos castellers que, finalment, no es van fer res greu.

Pel que fa a la colla dels Castellers de Berga, va viure una jornada que li serveix de preparació per a la nova temporada i, sobretot, per a la diada de l'aniversari, que celebrarà d'aquí a unes setmanes. Els blaus van estrenar dos castells que encara no havien fet aquesta campanya, el quatre de set amb agulla i el cinc de set.

La colla de Berga està preparant la torre de set per oferir-la a plaça, precisament, en la diada de l'aniversari. Un dels presidents dels blaus, Eloi Cortès, va fer una valoració molt positiva de la diada i la situació actual de l'entitat: «Ha estat una molt bona diada, han vingut dues colles top i han fet castells molt importants, dels millors que s'han fet mai a Berga; també és un dia per convidar la gent, és la nostra festa».

En l'àmbit social Cortés va apuntar que «hi ha una tendència general a totes les colles que fa que hi hagi un descens de participants, aquí també, però bé, no ens podem queixar». La festa va continuar al Cinema Catalunya.