El salt dels Quatre Fuets aprova la pirotècnia que es llançarà per Patum

Totes les ganes de Patum que viuen latents a les llars dels berguedans concentrades en un passadís de cinquanta metres al passeig de la Indústria. Berga va celebrar ahir al vespre la tradicional cerimònia dels Quatre Fuets per constatar, ni que sigui simbòlicament, que la remesa dels fuets és bona i, per tant, tot està a punt perquè dimecres els carrers comencin a fer olor de pólvora.

L'organització de la Patum ha comprat uns 5.000 fuets, com és tradicional a la Pirotècnica Igual, per utilitzar als quatre salts de plens, amb mil fuets per sal, i per a les guites i passacarrers. Els petards duren generalment quatre minuts, de manera que Berga viurà aquesta setmana 20.000 minuts de fuets cremant o, el que és el mateix, 333 hores, per bé que bona part d'aquests fuets cremaran simultàniament. Hi ha foc per a tothom. Pel que fa a la forma de cremar, sobre la base també de les proves que es van fer dijous passat, els fuets d'aquest any es consumiran bé. No obstant això, els membres de la comparsa de les masses van observar que algun fuet té menys consistència de l'habitual i alguns van petar de manera vertical, llançant el petard amunt, la qual cosa podria comportar algun maldecap. Ahir mateix, durant el salt dels Quatre Fuets, algun va petar així.



Passeig ansiós per la festa

Pocs minuts abans de les vuit del vespre el tabal es va fer sentir baixant de la plaça de Sant Pere. La munió de gent, sobretot joves, que l'esperaven al vall van anar prenen posicions per fer lloc a les Masses. Alguns dels participants al salt eren membres de les colles castelleres que sortien de la festa organitzada al Cinema Catalunya per part de la colla local després de la diada viscuda fins primera hora de la tarda a la plaça Sant Pere. Fet el passadís i obertes les caixes de la pirotècnia els berguedans van veure per primera vegada els fuets, senyal inequívoc que la Patum s'acosta. Festes les primers empentes de la temporada per guanyar un lloc a primera fila al passeig, tan sols quedava deixar-se anar i ballar al ritme compassat i lent del tabal i el girar de les Masses. Com és tradició, es van fer dos salts amb quatre fuets per salt. Posteriorment es va fer la versió infantil de l'acte, el qual també va durar uns deu minuts en total.

Els Quatre Fuets és un acte curt i intens, i això ho saben molt bé els berguedans, que a pocs dies de l'arribada del Corpus es comencen a dosificar les forces, per la qual cosa, com passa cada any, l'acte va deixar als assistents un cert regust de voler-ne més. Molts van acompanyar el tabal de tornada a l'Ajuntament esperant que arribi ja dimecres.