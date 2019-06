Aquest és un poble que amb mi s'ha comportat extremadament bé. Em ficaré al mig de la Patum per gaudir-ne com Déu mana perquè em considero d'aquí». Ho afirma el Jordi –nom fictici–, un dels set refugiats que ahir van assistir per segon any consecutiu a la demostració que fan la colla de vestidors de plens de com es vesteix un dimoni de la festa.

El Jordi (que demana expressament no sortir a les fotos de cara i que no es digui el seu nom real perquè és un refugiat polític) afirma que «estic molt enamorat de Berga. Des del moment que vaig baixar de l'autobús i vaig veure les seves boniques muntanyes, on m'agrada córrer». Està encantat perquè està rebent «un tracte ben cordial».

Ahir, a la la sessió de demostració, no es va perdre cap detall i va gravar parts de l'operació de vestir un ple amb la càmera del seu telèfon mòbil. En acabar, decidit, va anar a veure el cap de la colla, Joan Sala, per dir-li que volia anar a ajudar-los a vestir plens. Un oferiment que va ser molt ben rebut perquè de feina a preparar un salt de plens n'hi ha per donar i per vendre.

L'any passat per primera vegada els refugiats a Berga, ciutat que n'acull des del desembre del 2017 i per on ja n'han passat més de 270 en aquest període, van viure en directe aquesta demostració. Enguany s'ha tornat a fer. És una manera que coneguin les tradicions berguedanes.

A la sessió d'ahir també hi va haver alumnes de l'escola Xarxa, que s'ho van passar la mar de bé veient que l'improvisat model per deixar-se vestir de ple era el seu professor de música, Xavier Llobet. Els vestidors els van ensenyar també el lloc on guarden les carotes i les granotes, que ja estan a punt de ser usades pel Corpus que comença demà.