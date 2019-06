Un regidor d'Avià rebutja un premi a Brussel·les: «Europa té presos i polítics exiliats»

El regidor de medi ambient de l'Ajuntament d'Avià, Josep Subirana, ha rebutjat un premi europeu sobre sostenibilitat assegurant que "Europa té presos polítics i exiliats".

Durant la gala d'entrega dels Premis a l'Energia Sostenible de la UE a Brussel·les, el regidor d'ERC ha assegurat que a Catalunya es pateix "repressió política i social" i s'ha referit als líders independentistes en presó preventiva i a l'exili.

La presentadora de l'acte l'ha tallat afirmant que la cerimònia de premis no és "un fòrum de discussió política". "Sé que això us fa sentir molt incòmodes, més incòmode em fa sentir a mi", ha respost el regidor. Subirana ha demanat que es torni el premi a l'eurocomissari d'Energia Miguel Àngel Arias Cañete, que finalment no ha assistit a l'acte. "No acceptarem el premi fins que Europa actuï seriosament per resoldre aquesta anomalia", ha dit.

El director general d'energia de la Comissió Europea, Dominique Ristori, ha recriminat després a Subirana que l'acte no era "el lloc per obrir una discussió sobre jocs polítics perillosos". Així, ha defensat que s'ha concedit aquest premi a Avià "només" per la seva feina en sostenibilitat energètica. "És l'únic tema d'aquesta trobada", ha reblat.

El projecte "Avià per un Bon Clima" ha sigut premiat en les categories de lideratge i ciutadania, el premi de la ciutadania.

El 2015 l'Ajuntament d'Avià va impulsar un projecte per impulsar les energies renovables, l'eficiència energètica i la protecció del medi ambient.

Gràcies a això, va aconseguir reduir les emissions de carboni i la seva demanda de combustibles fòssils. Per exemple, els edificis públics de la localitat han reduït un 60% la seva demanda de kilovats respecte al 2015.