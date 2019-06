Els salts de la Llar marquen l'inici d'una Patum de més calor

La calor ha estat la protagonista, enguany, de la Patum de la Llar. Després de la pluja que va aigualir la celebració dels 40 anys de la festa, l'any passat, aquesta tarda, com cada dimarts de la setmana de Corpus, el pati de l'escola d'educació especial Llar Santa Maria de Queralt s'ha omplert de berguedans per viure els salts d'una Patum carregada d'il·lusió i emoció.

Més d'una quarantena d'alumnes de l'escola i els treballadors del Taller Coloma han tornat a donar vida a les comparses de la seva Patum entremig de la resta de companys dels centres, familiars, amics i desenes de berguedans que cada any s'apleguen delerosos a l'equipament per donar el tret de sortida als actes patumaires, que s'iniciaran oficialment aquest dimecres a les 12 del migdia a la plaça de Sant Pere amb la primera de les passades.

Una a una, les comparses han anat desfilant al centre del pati per fer el seu ball sota la mirada atenta del nombrós públic assistent. Com sempre, els alumnes de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga hi han posat el toc musical, acompanyats com ja fa uns quants anys, d'alguns usuaris del centre especial de treball que s'afegeixen a la formació tocant els instruments de percussió. La festa ha acabat amb el salt de Plens i tirabols.

Abans dels salts, la tarda ha començat amb el lliurament dels premis del concurs de dibuix per part dels responsables de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà i també de representants polítics de la ciutat, que des de dissabte, té nous regidors. També s'han entregat els títols de patumaire a les persones que fa anys que participen en la celebració d'aquesta Patum.



Títols de patumaire

Josep Maria Grant

Pedro Fernàndez

Andrea galleguillos

Col.laboradors

Dolceria Pujol

Jordi Camps

Premis del concurs dibuix



Categoria figuratiu



3r Ivette Sànchez

2n Paco Martin

1r Montse Rota



Abstracte



3r Elies Soler

2n Eric atzuara