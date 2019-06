Berga estrena una Patum tardana amb calor i regalant 15.000 aigües

Berga enceta avui una Patum tardana que estrenarà l'estiu divendres i viurà l'encesa de les maces de lluïment diumenge amb foc de la flama del Canigó, en un any que coincideix amb la revetlla de Sant Joan. La festa estrena una aplicació per a telèfons mòbils amb localitzador dels salts de la passada, en la qual més entitats que mai podran oferir el seu salt a la comparseria. La previsió de calor espanta, sobretot avui i demà. Tanmateix, es preveu un canvi divendres, amb possibilitat de pluja. I un final de cap de setmana un altre cop de calor.

Aquesta serà també la Patum de l'aigua. En una festa en què es beu molt alcohol, l'Ajuntament de Berga en promou un consum responsable i regalarà 15.000 ampolles d'aigua petites que es distribuiran durant els cinc dies de la celebració al Punt Lila, a la barra sense alcohol, a la bar-ra del concert jove, als usuaris dels serveis de busos per anar a la festa i als membres de les comparses. Les ampolles es podran reomplir en dues fonts a la plaça Viladomat. Per primera vegada a la Patum, l'Ajuntament, de bracet amb el Consell Comarcal del Berguedà, subvencionarà els còctels naturals elaborats a partir de sucs de fruita que s'oferiran en una barra on se serviran begudes sense alcohol.

La barra on se serviran còctels sense alcohol estarà oberta avui i dijous a la plaça Viladomat i dissabte al passeig de la Indústria, a tocar del CAP, a l'espai on es farà el concert jove, i s'oferiran biquinis dolços i salats. Els còctels valdran només 1 euro, com els biquinis.

Per segon any consecutiu el consistori obrirà un Punt Lila, un servei professional d'informació i acompanyament per prevenir agressions sexistes i la violència masclista. Obrirà 54 hores, que són 19 més que el 2018. Serà atès per dues persones i dues més que oferiran els seus serveis de forma itinerant. El Punt Lila avui obrirà de les 7 de la tarda fins a les 4 de la matinada. També hi haurà un servei itinerant, avui de les 9 del vespre a les 3 de la matinada i dissabte de les 11 de la nit a les 6 del matí de l'endemà.



Xifra rècord d'usuaris

Un miler de persones han comprat tiquets per anar a Patum des de diferents municipis amb el servei d'autobusos que gestiona el Consell Comarcal del Berguedà, una xifra rècord, segons han explicat fonts de l'ens. Han comprat el tiquet 995 persones de 15 municipis diferents. Avui i demà hi haurà 9 autocars en servei cada dia, i dissabte 22 seran 10 autocars. Per municipis, Bagà és qui ha venut més tiquets sumant els 3 dies amb 242, seguit per Gironella amb 179 i Puig-reig amb 169.

Els autocars sortiran pels volts de les 8 del vespre (depèn de cada municipi) per anar fins a Berga. Els autocars de tornada als municipis d'origen surten a les 5 de la matinada des de la plaça Gernika.