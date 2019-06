Berga s'aboca a cinc dies de Patum amb la primera passada del migdia

Ja no hi ha marxa enrere. La Patum ha començat. Sense cap retard, al punt de les 12 del migdia, les campanes de la plaça de Sant Pere han donat pas als primers repics del tabal que han marcat l'inici de la passada d'aquest dimecres al migdia.

El primer acte oficial d'una Patum tardana que arriba a les portes de l'estiu, que viurà l'encesa de les maces de Lluïment de diumenge amb foc de la flama del Canigó, coincidint amb la revetlla de Sant Joan i amb la incorporació de novetats, com l'estrena de l'aplicació per a telèfons mòbils amb localitzador dels salts de la passada o cares noves al consistori després de la constitució dels nous ajuntaments.

El termòmetre de la plaça -el de l'antiga farmàcia i que s'ha recuperat amb l'obertura de la pizzeria Vidalba- s'acostava als 30 graus a l'ombra. Amb una calor gairebé de ple estiu, els berguedans s'han aplegat al centre neuràlgic de la Patum per donar el tret de sortida a cinc dies de gresca.

Al so de la Marxa de la Patum, interpretada per la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, el tabal i els quatre gegants han enfilat cap el barri vell per recórrer els carrers de la ciutat durant la primera passada del Corpus d'enguany. En un ambient familiar i amb la presència d'un públic més infantil que als salts de la nit -els escolars han acabat les classes abans del migdia- els patumaires han corejat les primeres melodies i han suat els primers salts.

Després de la passada d'aquest migdia, els patumaires agafaran forces pel passacarrers del vespre, que s'iniciarà a les 8, a la plaça de Sant Pere. Les maces, les guites i els gegants vells faran l'habitual recorregut oferint salts dedicats als regidors del consistori berguedà. Enguany, aquest recorregut es podrà seguir per primera vegada, en directe gràcies amb un localitzador, a través de la nova aplicació per a mòbils de la festa.