Els nous regidors de la corporació debuten a la festa

La Patum serà el primer acte oficial dels nous regidors de la corporació constituïda dissabte passat. Dels 17 regidors de l'Ajuntament de Berga només saben el que és viure la festa com a representants de la corporació l'alcaldessa, Montse Venturós, Eloi Escútia i Ivan Sánchez de la CUP; i per Esquerra, Ramon Camps i Dolors Tous. Els regidors de govern que s'estrenaran presidint un Corpus són : Roser Rifà, Roser Valverde, Marià Miró, Aleix Serra i Isaac Santiago.

Del grup de Junts per Berga tots sis són nous: Jordi Sabata, Dolors Rial, Marc Marginet, Vicenç Vegas, Ariadna Herrada i Ferran Aymerich. També l'edil socialista Abel Garcia tindrà l'oportunitat de viure per primera vegada la festa màxima de la ciutat com a regidor de la corporació berguedana.

Tal com ja va informar aquest diari, enguany hi haurà més entitats que mai que podran oferir un salt a la comparseria dimecres en l'arrencada de la festa gràcies al fet que els regidors de la CUP els cedeixen els que els pertocarien com a regidors, com fan des del 2007. En haver-n'hi 8, han pogut donar més salts a les entitats.