Un regidor d'Avià rebutja un premi europeu per la «inacció» de la UE amb els «presos polítics»

Per la dreta, el regidor Subirana amb el guardó que no va acceptar i que es va quedar a Brussel·les, ahir ACN

Poques vegades es veuen imatges com les que va protagonitzar ahir el regidor d'Avià Josep Subirana (ERC) a la Comissió Europea a Brussel·les. L'avianès va rebutjar un premi europeu de sostenibilitat assegurant que «Europa té presos polítics i exiliats». Ahir, durant la gala d'entrega dels Premis a l'Energia Sostenible de la UE a Brussel·les, el fins ara regidor de Medi Ambient d'Avià va assegurar que a Catalunya es pateix «repressió política i social» i va denunciar la «inacció» de la UE davant «els presos polítics».

La presentadora de l'acte va intentar tallar la seva protesta dient que la cerimònia dels premis no és «un fòrum de discussió política». Subirana no es va deixar prendre el micròfon i l'hi va rebatre. «Sé que això us fa sentir molt incòmodes, més incòmodes estem nosaltres allà», va respondre l'exregidor de Medi Ambient. Subirana va demanar que es tornés el premi a l'eurocomissari d'Energia, Miguel Ángel Arias Cañete, que no va assistir a l'acte. «No acceptarem el premi fins que Europa actuï seriosament per resoldre aquesta anomalia», va dir.

Abans d'agafar l'avió de tornada cap a Barcelona, a l'aeroport de Brussel·les, Josep Subirana va explicar a Regió7 que no tenia pensat què faria fins que va saber que rebrien el premi i que podria parlar. «Europa és un altaveu. No té sentit aprofitar les petites recompenses que et donen quan estem patint tot allò altre. Seria trair tots els ideals. Era l'únic que podia fer en una situació com aquesta».

Tot i que no el van deixar parlar gaire, va dir el que volia dir. «M'he quedat a gust», bromejava. Les reaccions majoritàries van ser de persones que «m'han felicitat. Hi ha hagut un espanyol que m'ha dit si no em feia vergonya el que havia fet, però, en general, bé».

Josep Subirana està content tant pels premis (els dos guardons es van quedar a Brussel·les) com per haver pogut «denunciar el que estem patint al rovell de l'ou d'Europa». El regidor avianès destacava que la Comissió Europea «és establishment pur. Les formes i la correcció política imperen» i una denúncia com la que va protagonitzar ahir va trastocar el guió. «No s'ho esperaven, a fe de Déu. Hi ha un statu quo i una pressió social increïbles dels països». Subirana no considera que hagi estat políticament incorrecte. «He fet política de veritat, que és denunciar les injustícies allà on toca. Al final, si xerrem molt però a l'hora de la veritat no assumim responsabilitats, tampoc arribem enlloc».

El director general d'Energia de la Comissió Europea, Dominique Ristori, va recriminar a Subirana que l'acte no era «el lloc per obrir una discussió sobre jocs polítics perillosos». Així, va defensar que s'ha concedit aquest premi a Avià «només» per la seva feina en sostenibilitat energètica. «És l'únic tema d'aquesta trobada».

El projecte «Avià per un Bon Clima» ha estat premiat en les categories de lideratge i ciutadania. Subirana va fer el seu al·legat polític quan va rebre el primer guardó, si bé al principi també va destacar l'esforç mediambiental del seu consistori.«Hem aconseguit els objectius de la UE per al 2030 en només tres anys», va remarcar. Tanmateix, va defensar que la «justícia social i la lluita contra el canvi climàtic van junts» i, per això, va expressar la seva disconformitat amb l'actitud de les institucions europees respecte al conflicte català. Al final de l'acte, Ristori va anunciar que el guanyador del premi de la ciutadania era també Avià. Quan Subirana va pujar per segon cop a l'escenari la presentadora de l'acte li va dir: «No hi ha més discursos, d'acord?». Ristori i Subirana es van donar la mà, van intercanviar unes paraules breument i el regidor d'ERC va tornar al seu lloc.

El 2015 l'Ajuntament d'Avià va engegar un projecte per impulsar les energies renovables, l'eficiència energètica i la protecció del medi ambient. Va reduir les emissions de carboni i la seva demanda de combustibles fòssils.