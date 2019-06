Els salts de La Llar atrauen els patumaires més delerosos

La calor va ser la protagonista ahir, si més no al principi de la tarda, de la Patum de la Llar. Després de la pluja que va aigualir la celebració dels 40 anys de la festa, l'any passat, ahir, com cada dimarts de Corpus, el pati de l'escola d'educació especial Llar Santa Maria de Queralt de Berga va omplir-se de berguedans delerosos de viure els salts d'una Patum carregada d'il·lusió i emoció. La Patum més entranyable.

Més d'una quarantena d'alumnes de l'escola, treballadors del Taller Coloma i usuaris de la resta de serveis de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà van tornar a donar vida a les comparses de la seva Patum entremig de la resta de companys dels centres, familiars, amics i desenes de berguedans que cada any s'apleguen delerosos a l'equipament per donar el tret de sortida dels actes patumaires, que s'iniciaran oficialment aquest migdia.

D'una en una, les comparses van anar desfilant al centre del pati per fer el seu ball sota la mirada atenta del nombrós públic assistent. Els protagonistes, com no podia ser de cap altra manera, els patumaires que les darreres setmanes han preparat els balls per complir amb la cita. Com ja fa molts anys, els alumnes de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga hi van posar la part musical, acompanyats d'alguns usuaris del centre especial de treball que s'afegeixen a la formació tocant els instruments de percussió.

Abans dels salts, la festa va començar amb el lliurament dels premis del concurs de dibuix per part dels responsables de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, amb Ceci Camprubí que s'estrenava com a presidenta en la celebració, així com també representants polítics de la ciutat. També es van entregar tres títols de patumaire a les persones que fa anys que participen a la Patum: Josep Maria Grant, Pedro Fernández i Andrea Galleguillos. I es va fer un reconeixement a dos dels col·laboradors habituals de la festa: Albert Dorna, de la Dolceria Pujol, i el fuster Jordi Camps.

La celebració es va acabar amb el salt de plens i amb tirabols que van fer ballar tots els assistents.