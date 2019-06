Els angelets no sortiran a la plaça fins que els fuets de les maces hagin petat

Els angelets no podran participar enguany dels salts de maces de la Patum Infantil com havien fet habitualment fins ara. Els membres de la comparseria hauran d'esperar a que petin tots els fuets per sortir al centre de la plaça i rematar els dimonis un cop abatuts. La Guàrdia Civil ha advertit als responsables de l'Associació de la Patum Infantil i de l'Ajuntament de Berga que els menors de 10 anys tampoc poden formar part de la comparsa dels àngels ja que estarien incomplint la normativa del foc. L'entitat ja aplica aquesta llei per a les comparses de foc: les maces, les guites i els plens, on l'edat mínima per a participar-hi és de 10 anys, però els seus responsables consideren que els àngels queden fora d'aquesta llei perquè els infants, en aquest cas, no manipulen directament el foc. Tot i que fins ara els nens menors de 10 anys havien saltat d'àngel, enguany la Guàrdia Civil ha prohibit a l'entitat que gestiona la festa que ho facin per seguir la normativa i evitar així sancions econòmiques importants. L'avís, però, els ha arribat aquesta setmana quan ja s'havien fet els sortejos per participar de la comparsa i els infants havien assajat per als salts d'aquest divendres.

El president de l'Associació de la Patum Infantil, Sergi Montaner, ha recordat a Regió7 que des de l'Associació de la Patum Infantil ja fa anys que denuncien que és una llei que trenca amb l'essència de la festa i defensen que es tracta d'una tradició i d'una festa popular que hauria de quedar deslligada del reglament d'articles pirotècnics, tal i com deixen clar amb el seu lema: No som pirotècnia, som cultura.

Per posar de manifest aquest malestar, ja fa anys que l'Associació de la Patum Infantil reivindica la necessitat que la Generalitat redacti i aprovi una llei pròpia perquè els infants puguin participar de les comparses de foc de la festa independentment de l'edat. Montaner creu que «algú ha d'apostar-hi i s'hi ha de treballar perquè tradicions com la nostra Patum no es perdin», ha afirmat.