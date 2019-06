Berga estrena la Patum amb un passacarrers atapeït i calorós

Berga ja viu immersa en la seva catarsi anual festiva de Patum. Ahir, a les 8 en punt del vespre es va iniciar el primer salt de maces enmig d'una plaça de Sant Pere plena de gom a gom i amb un ambient caldejat per la calor que avui es preveu que continuï almenys fins a la nit, quan hi ha la possibilitat que caigui algun ruixat a la capital del Berguedà. Divendres hi hauria un canvi de temps amb pluja, segons Aleix Ser-ra, meteoròleg berguedà que treballa al Servei Català de Meteorologia. Després de les maces van venir les dues guites i els gegants vells acompanyats per la música de la Cobla Pirineu, que era previst que portessin la festa pels carrers de la ciutat fins ben entrada la matinada. Avui Berga viurà una Patum de gala al migdia i la primera completa d'aquest any a partir de 2/4 de 10 de la nit.

La celebració va començar amb un primer salt de de maces molt especial. Els vestidors de plens, que són els que fan l'encesa de les maces els dies dels passacarrers a la plaça de Sant Pere, van retre homenatge a un veterà vestidor de la colla, Josep Tor i Comellas, mort el 25 d'abril d'enguany. Fonts de la colla van explicar a aquest diari que hi va desenvolupar la seva tasca durant més de 40 anys. Fou una persona que fins al darrer moment va estar al peu del canó, van indicar. El seus companys el van voler homenatjar en l'inici de la celebració amb els quatre portadors de les maces (que lluïen un llaç negre en senyal de dol) dret i quiets mentre els fuets cremaven durant uns instants amb la plaça en complet silenci. Només es va trencar amb els aplaudiments de la gernació un cop els vestidors van donar per acabat el reconeixement. Tot seguit el salt va continuar enmig de l'alegria i la gatzara col·lectiva.

Una de les persones que ahir van poder portar una maça va ser Isona Gómez, de 8 anys. És filla de Toni Gómez, ajudant de la colla dels vestidors de plens. La d'ahir va ser la segona vegada que pare i filla van portar la maça en el primer salt d'anit. «És molt especial que puguem saltar tots dos», comentava Toni Gómez.

Les autoritats locals, la majoria d'elles nous regidors que estrenaven la seva condició encapçalats per la batllessa Montse Venturós amb la vara d'alcaldessa a la mà, van iniciar la passada asseguts al balcó consistorial curull de ciutadans i abans dels segon salt de gegants van baixar a la plaça.

Un cop engegada la maquinària festiva anit la ciutat es preparava per viure hores de salts davant dels domicilis dels regidors. Enguany, més entitats que mai han gaudit de la possibilitat de tenir un salt. Es tracta dels que cedeixen els regidors de la CUP des del 2007. Anit es van estrenar en aquesta funció entitats com l'Handbol Berga, que ha pujat de quarta catalana a tercera; l'Associació de Persones afectades de Càncer- Gingko, que celebra els seus deu anys de vida, l'ANC i Òmnium del Berguedà.