Brindem però amb mesura

Dra. Naiara Villalba Blanco

Com cada any, la tradició amara els carrers de Berga per deixar-hi el perfum de la pólvora i el to sord del tabal. La Patum ens recorda una tradició passada i futura, una tradició pràcticament genètica a la capital berguedana. I com a tradició i com a festa, la celebrem amb amics i família, la celebrem amb ganes!... brindant amb cava o bevent una bona barreja. I aquí comença, com a Patum, la dicotomia entre el bé i el mal. Podem beure sense restricció? Per uns dies no ens passarà res? La vida, com la medicina, en poques ocasions és blanca o negra... i com a tal, en la mesura està l'encert i en la mesura està la salut.

Aquestes línies no pretenen fer un al·legat absolutista en contra de les begudes alcohòliques, res més lluny de les meves intencions, sinó advocar a favor de la prudència.

Per posar-nos en context, l'OMS alerta de 3 milions de morts anuals relacionades amb el consum d'alcohol, que corresponen a un 5% de les morts en aquest període de temps a tot el món. Aquestes xifres són especialment alarmants en la gent jove, en edats compreses entre els 20-40 anys, on la taxa de mortalitat relacionada amb l'alcohol ascendeix fins al 13%. Però quines són aquestes complicacions? I per què tanta mortalitat? L'alcohol actua sobre la nostra percepció de la realitat, tornant-nos imprudents i disminuint la nostra capacitat de reacció, de manera que tenim més risc de contraure malalties de transmissió sexual (VIH, sífilis...) o de patir un accident, si de forma imprudent engeguem el motor d'un vehicle. L'alcohol pot actuar de forma tòxica sobre múltiples òrgans: el fetge, el cor, el cervell... sense que existeixi una concentració establerta sobre la qual puguem preveure efectes secundaris o tòxics a llarg termini, així com tampoc l'òrgan afectat ni la seva reversibilitat.

I com podem actuar sobre aquesta incertesa? Amb prudència... no hi ha blanc, no hi ha negre! Coneguda és la llegenda (no tan llegenda) dels beneficis d'un «gotet» de vi al dia, i és certa! (imagino cares d'alegria). Diversos estudis avalen la protecció cardiovascular d'una petita quantitat d'alcohol de forma diària. Una quantitat que en general està per sota d'una copa de vi al dia per exercir aquest efecte protector.

Així doncs, després d'aquestes breus paraules... quina és la resposta a la pregunta: qui guanya aquesta dicotomia? Ningú i tothom, celebrem Patum! Brindem com a símbol de felicitat i alegria, com a símbol de festa! Però fem-ho amb mesura. El brindis i la festa sempre! Però donem resposta a la set sense alcohol. Ens cuidarem i cuidarem els nostres.

Bona Patum!