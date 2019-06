La cap de la policia de Berga apadrina la graduació de la seva filla com a mossa

Noelia Carrascosa Vizuete és una dels 945 agents que ahir es van graduar a l'Escola de Policia de Mollet del Vallès, membre de la vint-i-dosena promoció del cos de Mossos d'Esquadra. Ahir, aquesta jove de 28 anys va complir un somni: «Des que anava a l'escola sabia que volia ser policia com la meva mare. Veia que tornava contenta a casa perquè havia pogut ajudar la gent». I la mare és la sergent en cap de la Policia Local de Berga, Josefina Vizuete, que va ser l'encarregada de donar-li el diploma de graduació. Sergent Vizuete versus agent Carrascosa. Un fet poc usual.

La berguedana va tenir una alegria perquè no en sabia res. «Ha sigut tota una sorpresa. Quan he vist la meva mare a dalt de l'empostissat no m'ho podia creure. M'han vingut llàgrimes d'alegria» fruit d'un «esclat d'emocions. He pensat: mama, ho he aconseguit!».

El lliurament del diploma, previ a la típica imatge del llançament de gorres, va ser el punt culminant d'un període d'instrucció de 9 mesos a l'Escola de Policia «molt durs». Al centre fan treballar de valent els futurs policies. «Vols fer les coses bé, n'hi ha que costen d'entendre, hi ha moltes assignatures, tots els exàmens són de cop, hi ha molta pressió i pateixes». Carrascosa deia que «deixes de banda coses de la teva vida com la família, els amics». Han estat nou mesos intensos en què ha anat veient com alguns companys no aguantaven. Per això, i conscient que «lluitava pel meu somni», va esclatar d'alegria quan «em van dir que havia aprovat i tenia l'apte» tan desitjat.

«Només els de casa saben com pateixes». Per això ahir, quan va acostar-se a l'empostissat on els comandament lliuraven els diplomes i hi va veure la seva mare amb un somriure d'orella a orella, va esclatar d'alegria i mare i filla, sergent i agent, van plorar.

L'una és al darrer tram de la seva carrera professional, iniciada el 1983 com a agent de la Policia Local de Berga i que culminarà a final de mes amb la seva jubilació. Enrere quedaran 36 anys de feina i de fites com haver estat la primera dona cap d'una policia local a Catalunya el 1987. Càrrec que ha ocupat 22 anys en total. L'altra és acabada de llicenciar com a agent dels Mossos d'Esquadra després d'haver-se graduat en Criminologia, i amb tota una vida per desenvolupar la seva carrera.

Està contenta, i ahir, després de dinar amb la seva mare, totes dues van tornar cap a Berga. La sergent en cap de la Policia Local, per treballar en el dispositiu de seguretat de la Patum. I la flamant agent de la policia catalana, per gaudir del primer passacarrers de Corpus. Dijous s'haurà de llevar d'hora perquè ha de tornar a l'Escola de Policia a buscar l'arma reglamentària i les credencials. I divendres ja assistirà al seu primer brífing, les reunions matinals de la seva destinació, on els caps encarreguen als agents les tasques.

Ahir, la Noelia va fer realitat un somni i la seva mare va poder gaudir, feliç de veure com la seva filla assolia els seus objectius.