Joan Sala debuta com a cap de colla dels vestidors de plens

Joan Sala Cosp (Berga, 1978) s'estrena aquesta Patum com a cap de colla dels vestidors de plens, una de les comparses més icòniques de la festa. Va iniciar-se a la Patum infantil quan tenia només 4 anys, «ho pot acreditar la meva professora, la Fina Orriols», diu somrient. Feia de ple i l'acompanyava la seva mare i «em vaig cremar». El seu difunt pare, el conegut oculista i regidor d'ERC Joan Lluís Sala, havia saltat de ple i el Joan va respirar la pólvora dels plens «des de sempre». Va començar a ajudar de forma més o menys habitual els vestidors l'any 2003, tot i que llavors no era ajudant oficial perquè «està obligat a vestir i no pot saltar». Ell baixava a la zona de vestidors, «feia les caretes i acompanyava».

Malgrat que des de la més tendra infància ha viscut la festa, avui afrontarà un nou repte per primer cop a la seva vida. S'estrenarà com a cap de colla, tota una fita. Agafa el relleu en el càrrec d'Isaac Gonfaus, hereu del malaurat Ramon Sobrevias. «És un orgull i una responsabilitat, per a mi el Ramon i l'Isaac són uns referents, però no canviarà res», perquè la feina no varia i es fa mesos abans de la festa. «L'única preocupació ara és la seguretat». Fer un salt de plens on es cremen alhora 1.000 fuets enmig de 5.000 persones «és una responsabilitat molt grossa». Tot està a punt i els membres que integren el dispositiu de seguretat són a lloc perquè tot vagi bé i per actuar si és necessari.

La colla la integren els 22 vestidors oficials, inclosa una dona, Trini Compte. Així com també els ajudants dels vestidors i els autònoms que fan feines de suport. En els dar-rers anys ha proliferat l'assistència de persones que dimecres i dissabte van a la zona de vestidors per ajudar a vestir les carotes i cues que es faran servir dijous i diumenge, per formar-se i aprendre una feina poc coneguda. Els darrers anys fan divulgació de la seva feina a les escoles i també als refugiats que s'estan a l'alberg de la ciutat.

Sala comenta que «els vestidors no poden ser gent jove perquè els falta experiència. Hi ha una part de factor de plaça dins del salt que és molt important perquè s'ha de saber interpretar. La formació es fa a través de l'experiència de saltar i acompanyar», diu el cap de colla, i afegeix que «la gran majoria de la gent hi ve perquè li agrada, no per casualitat».