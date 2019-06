Segon salt de maces femení de lluïment de la història

? El 29 de maig del 1960 Isabel Cardona, Rosaura Bonet, Mercè Barniol, Benita Badia, Maria del Carme Ribera, Paquita Rosset, Maria Rosa Subirana i Elisenda Rota van saltar les maces de lluïment. Avui per segona vegada a la història de la festa hi tornarà a haver un salt exclusivament femení de lluïment per recordar aquelles pioneres. Saltaran Maria Casals, Carme Cuartielles, Ariadna Cortina, Vanessa Mora, Anna Canals, Marta Novellas, Marta Sallés i Meritxell Sala, neta de Joan Trullàs, compositor de la música de les maces estrenada el 1963.