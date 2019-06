Vuit dones tornen a fer història a la Patum

Berga ha viscut aquest migdia durant la Patum de Lluïment un dels moments més vibrants de la celebració. Per segona vegada la Patum ha vist com un grup de 8 dones protagonitzaven un salt exclusivament femení de maces de lluïment.

Les protagonistes han estat Maria Casals, Carme Cuartielles, Ariadna Cortina, Vanessa Mora, Anna Canals, Marta Novellas, Marta Sallés i Meritxell Sala Trullàs, neta de Joan Trullàs, que va compondre la música de les maces que es va estrenar el 1963. Totes elles han volgut retre homenatge a les 8 dones que el 29 de maig del 1960 i mig d'amagat van fer el mateix en aquella ocasió llevat que va ser sense la música perquè encara no s'havia estrenat el ball. Aquelles pioneres van ser Isabel Cardona, Rosaura Bonet, Mercè Barniol, Benita Badia, Maria del Carme Ribera, Paquita Rosset, Maria Rosa Subirana i Elisenda Rota. Justament Isabel Cardona ha presenciat el salt des del balcó consistorial acompyanada dle sue marit Joan Güell.

Després de l'actuació dels trucs i cavallets ha estat el torn de les maces de Lluïment. Un cop finalitzat el ball la plaça ha esclatat a aplaudiments i les vuit protagonistes han tornat cap als baixos de l'ajuntament amb cares de satisfacció, ja sese carotes.

La calor ha tornat a ser protagonista aquest migdia a la plaça i els patumaires han gaudit per primer cop enguany de totes les comparses. El balcó del consistori s'ha omplert per primera vegada amb les autoritats que han presenciat la festa sota un sol intens. L'alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, ha presidit la festa acompanyada dels nous regidors de l'equip de govern de la CUP així com de la resta de grups polítics que s'estrenen al càrrec pocs dies després d'haver-se constituït el nou ajuntament.