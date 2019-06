Berga viu una primera Patum completa massiva

Amb les darreres notes dels tirabols Berga ha posat el punt i final de la primera Patum completa d'enguany. Faltaven 10 minuts per a les 4 de la matinada i feia una hora que en tocaven. Per tocar el darrer tirabol, els músics de la Cobla Pirineu van pujar al balcó consistorial. La guita xica va ser la darrera a retirar-se. Enrera han quedat més de 6 hores de salts que han estat massius. L'elevada concentració de persones a la plaça de Sant Pere ha suposat que algunes comparses tinguessin dificultats per fer una rotllana prou gran per saltar en condicions com per exemple l'àliga.

La massificació, un fenomen ja habitual, va obligar l'speaker oficial de la festa Pere Artigas a demanar per megafonia en diferents ocasions que els assistents que omplien la plaça fessin lloc. A plaça es van veure les escenes habituals de corredisses sota la guita xica i ala grossa, empentes, i molta alegria per saltar les maces, els nans vells o els nous amb la plaça picant de mans, els trucs i cavallets o les dues parelles dels gegants.



Salts de plens



El moment culminant de la celebració van ser els dos salts de plens. 200 persones, 100 en cada salt que es van convertir en els típics dimonis de la celebració i van omplir la plaça de foc, espurnes i molt fum. En el segon salt -celebrat a 2/4 de 3 de la matinada- es va haver d'encendre les llums de la plaça perquè un ple havia caigut. Els músics van parar de tocar quan ja s'havia consumit més de la meitat del salt quan membres del dispositiu de seguretat dels plens van encendre una bengala vermella sota el fanal per la caiguda del ple esmentat. L'incident no va tenir més conseqüències. Els plens van acabar de petar amb llum.



Estelada gegant



La nit patumaire es va viure de forma reivindicativa. A l'inici de les notes d'Els Segadors es va desplegar una estelada gegantina de 12 metres de llargada per 9 d'amplada per sobre de la marea humana que omplia la plaça que ha rebut amb eufòria aquesta acció aplaudint i cridant a favor de la independència i per la llibertat dels presos independentistes.

El públic també ha aplaudit quan per la megafonia s'ha escoltat un missatge recordant que a la Patum "no es tolerarà cap agressió ni actitud masclista. Aquesta és una festa lliure de violències sexistes". L'acció forma part de la campanya en contra del masclisme. Enguany s'ha muntat de nou el Punt Lila a la festa per segona edició consecutiva i romandrà obert 19 hores més que el Corpus del 2018.

Aquest divendres la festa arriba al seu equador amb la versió infantil. Les previsions meteorològiques indiquen pluja. Si es confirma i plou a la tarda que es quan està prevista la Patum dels menuts serà el segon any seguit que ho fa. Al migdia hi ha Patum de lluïment