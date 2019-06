Els crits d'independència es fan seva la plaça de Sant Pere

La plaça de Sant Pere, allà on tot acaba i tot comença per Patum, va esdevenir anit l'escenari d'una acció inèdita a favor de la independència. Pocs minuts abans de 2/4 de 10, hora d'inici de la primera tanda de salts de la Patum completa d'aquest Corpus, voluntaris de l'ANC i Òmnium del Berguedà van començar a desplegar una estelada gegantina des del carrer del costat de l'església parroquial. Quan van sonar les notes d' Els segadors, que ja s'han convertit en habituals en els darrers anys, de mica en mica la van anar desplegant per sobre de la gernació. L'estelada de grans dimensions, en concret de 12 metres de llarg per 9 d'ample, segons fonts de l'ANC, duia escrites dues paraules: República Catalana. La multitud va rebre amb aplaudiments aquesta proposta i va cridar consignes a favor de la independència, així com també per la llibertat dels presos.

Aquesta va ser la prèvia dels primers salts de la festa anit. La celebració no és aliena a la situació política del país, i això es reflecteix cada any a la plaça. D'ençà que es va introduir El cant dels Segadors abans de l'inici dels salts, les estelades llueixen a diferents elements de la comparseria o es fan diferents accions per reclamar la llibertat dels presos polítics. En l'edició passada es va tenyir de groc la plaça.

En paral·lel a l'in crescendo de la reivindicació independentista que es va viure ahir a la nit a la Patum, l'Ajuntament hi ha introduït polítiques per lluitar per la plena igualtat. Per segon any consecutiu s'ha obert un Punt Lila, que ha incrementat el nombre d'hores que està obert, i un servei itinerant. A més, abans dels salts, per la megafonia de la plaça es va poder sentir aquest missatge llegit per l'speaker Pere Artigas: «Us recordem que a la Patum de Berga no es tolerarà cap agressió ni actitud masclista. Aquesta és una festa lliure de violències sexistes» .

La primera Patum completa d'anit va convertir la plaça en una olla de pressió i algunes comparses com l'àliga van tenir moltes dificultats per saltar. Fins a l'hora de tancar aquesta edició la festa se celebrava amb normalitat.