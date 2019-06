Les perruqueres a la carta de la Patum

Des del 1970, cada any pentinen i deixen ben boniques les gegantes de la Patum, així com els nans vells i la barba del gegant nou. Les germanes Maria Rosa i Adela (Adelina) Camprubí Comellas s'encarreguen que la comparseria estigui radiant quan surt a ballar. Maria Rosa Camprubí explica que «el 1970, el meu sogre, el Tronca, ens va demanar si volíem pentinar els gegants i li vam dir que sí. Des de llavors cada any pentinem les dues gegantes, la barba del gegant nou i els cabells dels nans vells».

Adelina Camprubí comenta que «al principi les perruques de les gegantes estaven molt malament. Cada vegada que passàvem el raspall els marxava un bon grapat de cabells, que eren sintètics, de mala qualitat, i estaven fets malbé. Fa uns anys van canviar les perruques i ara és una altra cosa. Ara són una barreja de cabell natural i sintètic que ens permet treballar-les més bé». «Recordo que les vam estrenar l'any que va venir el president Montilla a la Patum», afegeix la Maria Rosa, que explica que «vam començar fent els rínxols amb cargols i normalment queden d'un any per l'altre, però s'han de repassar una mica. Recordo que un any vam rentar els caps a la perruqueria, els vam netejar i arreglar. Van estar uns dies per eixugar-se».

L'Adelina diu que «la que costa més és la geganta nova a causa dels rissos. La vella no tant, perquè porta com un monyo i unes ones al costat i ja està».

A més de les gegantes, les germanes Camprubí també pentinen els nans vells. Comenten a Regió7 que «porten tres trenes, una a cada costat i una al mig, al final de la qual hi ha un plomall i un llaç ben gros. Els posem unes gomes perquè no s'escabellin. A les gegantes no els passa tant, però als nans, amb el moviment i les batzegades que fan a l'hora de ballar, els cabells van més de bòlit».

Pel que fa la barba del gegant nou, conegut com a gegant negre, «també la pentinem perquè la porti ben arreglada. Aquesta barba es va posar fa uns anys i es va col·locar a sobre de la que duia, que era arrissada. Es va fer perquè tingués més gruix i li quedés una barba més densa».

L'Adelina explica orgullosa que «des de fa anys tenim ajuda. La meva filla, la Marta, i les netes, l'Anna i la Tanit, ens donen un cop de mà. Elles s'encarreguen de pentinar sobretot els nans i també estan a l'aguait durant els dies de la festa comprovant si les gegantes o els nans necessiten una repassada».

Un parell de setmanes abans de la festa, la Maria Rosa i l'Adelina ja preparen els estris necessaris. «Posem a punt els raspalls, les pintes, les agulles i la crema, perquè llisquin més bé a l'hora de pentinar i no els saltin gaires cabells. Abans també portàvem pinces i altres estris. Quan teníem la perruqueria havíem de fer la feina tres dies abans de la festa, però ara que estem jubilades, ens ho agafem amb més temps i no hem de córrer tant».

La Maria Rosa acaba dient que «jo ja fa temps que dic que vull plegar i donar pas al jovent», però l'Adelina li respon: «Dona, això ho dius cada any», i acaben rient. El 2020 farà mig segle que pentinen la