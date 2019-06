Els petits patumaires es fan seva la plaça de Sant Pere durant els salts de la tarda

La plaça de Sant Pere ha quedat plena a vessar aquest divendres a la tarda durant els salts de la Patum Infantil completa. Després del tast de Lluïment, aquest migdia, que ha acabat amb aigua, la jornada dels petits patumaires encara la recta final amb les tandes de la tarda. Tot i la previsió de pluja per aquesta tarda, la meteorologia ha respectat el desenvolupament de la celebració. Els responsables de la Patum Infantil patien perquè es repetís l'episodi de l'any passat, quan es van haver de retallar alguns salts per culpa d'una tempesta.

Aquesta tarda els 180 infants que durant les darreres setmanes han assajat els balls de les comparses a les quals van accedir per sorteig, els han posat en escena a l'escenari natural de la festa. La banda de l'Escola Municipal de Música de Berga se'n encarrega, un any més, de la part musical.



"No som pirotècnia, som cultura"

Durant la Patum Infantil d'enguany s'estan vivint imatges inusuals a cada salt de maces, sense la presència dels àngels fins al final del ball. Amb aquest gest reivindicatiu -i que ha servit per permetre que tots els infants apuntats a la festa d'enguany puguessin saltar- els responsables de la Patum Infantil han volgut denunciar una vegada més la seva disconformitat amb la normativa europea del foc que prohibeix als nens menors de 10 anys participar de qualsevol comparsa de foc de la festa com són les maces, les guites i els plens.

Tot i que ja fa dos anys que aquesta normativa s'aplica a la festa, i que els nens que no tenen menys de 10 anys no poden participar de les esmentades comparses, l'Associació de la Patum Infantil creu que és una llei que trenca amb l'essència de la festa i defensen que es tracta d'una tradició i una festa popular que hauria de quedar deslligada de la Disposició Addicional Sisena del Reial Decret 989/2015 del Reglament d'Articles Pirotècnics, tal i com anuncien amb el lema fan servir des de ja fa uns anys quan es va començar a parlar de la nova llei: No som pirotècnia, som cultura.

La comparsa dels àngels, que surt a la plaça durant els salts de maces, no es considera una comparsa de foc pels responsables de la Patum infantil, ja que no intervenen amb els elements pirotècnics directament, i per tant, al sorteig s'hi podien presentar infants menors de 10 anys. Aquesta setmana, l'Associació de la Patum Infantil ha rebut l'avís de la Guàrdia Civil que els alertava que els nens que no tinguin l'edat mínima de 10 anys tampoc poden fer d'angelets a la festa.

Tenint en compte que els quatre integrants de la comparsa, enguany, són menors, els responsables de la festa han hagut de reformular els salts i fer-ho de manera reivindicativa perquè tothom pugui saltar, però a la vegada complir la llei i evitar sancions elevades. Per permetre als quatre angelets fer els salts, han decidit que les Maces saltin amb fuets com sempre, però sense la presència dels àngels al centre de la plaça. La parella d'angelets s'han esperat a l'empostissat del tabal fins que ha petat el darrer fuet i després han entrat a la rotllana per rematar els dimonis un cop abatuts.

El president de l'Associació de la Patum infantil, Sergi Muntaner, ha reclamat una llei pròpia per mantenir la festa i la seva essència i ha demanat als polítics compromís i valentia perquè la Patum pugui quedar fora de la normativa europea. "Nosaltres som tradició i cultura, no podem formar part d'una llei que serveix per regular una caseta de petards" ha dit.