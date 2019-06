La Flama del Canigó encendrà les maces i les guites del Lluïment de diumenge

ARXIU PARTICULAR

Gerard Esteban, Xavi Torrabadella, Marc Pujols, Ferran Canudas i Guillem Canal van sortir de Berga, a Villerac, de camí a buscar la flama ARXIU PARTICULAR

La Patum d'enguany s'ha fet esperar i el darrer dia de la festa, demà, coincideix amb la de la revetlla de Sant Joan. Òmnium Cultural del Berguedà, ha lligat un dels actes que tradicionalment se celebren a Berga cada 23 de juny amb el Corpus. La Flama del Canigó encendrà les comparses de foc dels salts de diumenge.

Un grup de berguedans ha sortit avui a primera hora de la tarda de Berga per poder arribar a la mitjanit al cim del Canigó, quan s'iniciarà el tradicional ritual, i portar la flama a la plaça de Sant Pere abans de l'inici de la Patum. Tot i que habitualment una part del recorregut el feien en bicicleta per arribar a la tarda a Berga, enguany el trajecte el faran tot en cotxe per complir amb l'horari de Patum i poder ser a la festa del migdia.

Tal i com s'ha anunciat en els darrers dies des d'Òmnium Cultural, la previsió és que els portadors de la Flama del Canigó, que seran representants de diferents entitats, faran l'arribada a la plaça de Sant Pere per l'entrada que connecta amb la plaça Doctor Saló. Serà just abans de l'inici del salt de maces i mentre Clàudia Pujol, de la junta Nacional d'Òmnium Cultural i directora de la revista Sàpiens faci una explicació d'aquest acte simbòlic.

Durant la Patum de nit la flama del Canigó també hi serà present per encendre la bengala del primer salt de plens amb el foc del Canigó. Abans de l'inici dels salts del vespre, la plaça de Sant Pere serà el punt de trobada perquè les entitats i els pobles de la comarca que així ho han demanat recolliran la Flama del Canigó per portar-la als seus respectius municipis. Serà a partir de les 7 en un acte a la plaça de Sant Pere.