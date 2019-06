Els Mossos busquen la persona que va fer volar un dron sobre la plaça

Els Mossos d'Esquadra investiguen qui és la persona que dijous a la nit, en el segon salt dels nans vells, va fer volar un petit dron a poc metres de distància dels milers de persones que omplien la plaça de Sant Pere. La legislació prohibeix que aquests aparells es facin volar damunt de nuclis urbans i grups de persones i també que ho facin de nit. I per fer-los volar calen permisos. El misteriós dron va sobrevolar la plaça uns minuts i posteriorment va desaparèixer sense deixar rastre.

«El que va fer aquesta persona va ser una bogeria i és d'una inconsciència absoluta. Si hagués caigut hauria pogut fer mal a les persones que hi havia a la plaça a amb les hèlixs». Així ho ha explicat a Regió7 el berguedà Xavi Vidal, de l'empresa berguedana DroneCam.cat , especialitzada en aquest sector. Veient les fotos del dron que va sobrevolar la plaça facilitades per aquest diari, Vidal estima que el dron va arribar a estar a menys de 10 metres de la gent. Explica que el dron de la foto és un DJI Mavic 2 Pro, d'un quilo de pes aproximadament i plegable i transportable en una bossa. «Amb la multitud d'ones de radiofreqüència que hi havia a la plaça hauria estat molt fàcil que hagués perdut el control».

Xavi Vidal ha explicat que es poden demanar permisos per sobrevolar concentracions de persones tot i que la llei és restrictiva. Si es concedeixen, cal dir-ho als cossos de seguretat i instal·lar una xarxa de protecció on es vol volar per evitar que el dron caigui sobre les persones accidentalment.