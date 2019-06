La plaça de Sant Pere s'omple a vessar en l'inici de la darrera passada de la Patum

Berga ha donat el tret de sortida a una nit més de disbauxa, avui, pels carrers de la ciutat. Puntualment a 2/4 de 8 del vespre la plaça de Sant Pere ha esclatat a aplaudiments de la massa que l'omplia. Els patumaires, a punt per a l'inici de la darrera passada del Corpus d'enguany, han participat del primer salt abans que la comitiva caminés cap al capdamunt de la vila. Més persones que dimecres, pel fet de ser dissabte, han omplert la plaça amb ganes de festa.

Després de la inestabilitat meteorològica d'ahir al matí, els termòmetres han tornat a enfilar-se i això s'ha notat durant el primer salt a la plaça. Les maces, les guites i els gegants han fet la seva primera aparició de la nit, en una passada que recorrerà bona part de les places de la part antiga de la ciutat. Avui dissabte, com és habitual, els salts estan dedicats als administradors de la festa.

Després del salt de les maces, les protagonistes del primer salt han estat les guites, que han sortit a la plaça amb ganes de gresca i de fer moure tots els que feia hores estaven instal·lats a la barana de Sant Pere per tenir bona visibilitat. La guita xica, i també la grossa, han escombrat amunt i avall fins a fer esclatar tots els fuets.

Els gegants vells, al so de la Cobla Ciutat de Berga -que avui estrenen samarretes de color fúcsia- s'han fet el seu lloc per fer el primer ball de la llarga nit que els espera al davant. Sense perdre temps però amb dificultats per moure's i sortir de la plaça, la multitud ha enfilat cap al barri vell per continuar amb la resta de salts.