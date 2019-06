Berga reconeix la tasca dels patumaires i recorda els orígens dels administradors

Com ja és tradició, la sala de plens de l'Ajuntament de Berga va omplir-se un cop més. A les 12 del migdia l'himne de Berga va ser l'encarregat d'obrir l'acte de lliurament dels títols de patumaire, que reconeix les persones que han estat deu anys en una comparsa, i els de patumaire d'honor, per als que hi han estat vint-i-cinc anys, en reconeixement a la seva implicació i la seva tasca en la Patum. Un acte carregat de solemnitat i que cada any aplega desenes de persones a l'interior de la sala i també a l'exterior de la casa consistorial. Familiars, amics i companys de comparsa dels homenatjats que els volen acompanyar. Durant la sessió també es van lliurar els premis del concurs de cartells anunciadors de la festa. Enguany, Albert Escànez n'ha estat el guanyador, amb Elles, lliures i rebels.



Només començar, l'alcaldessa, Montserrat Venturós, es va disculpar per la seva «afonia patumaire», tal com va dir, i va delegar la paraula a la regidora Roser Valverde, que va donar la benvinguda a tothom i va ser l'encarregada de cridar, un per un, els patumaires que ahir rebien el reconeixement mentre s'obrien pas entre els espectadors per passar a recollir el seu títol: vint-i-set de Patumaire i divuit de Patumaire d'Honor. En destaquen, per exemple, els bessons Guijarro, el Pep i l'Òscar, actualment cap de colla dels nans vells, i el títol que va rebre Ramon Prat. Un homenatge per la seva implicació en la festa abans de tenir un accident que el va deixar en cadira de rodes.



Durant l'acte també es va fer una menció especial a la figura dels administradors, que aquest any celebra els quatre-cents anys d'existència des dels primers administradors coneguts, ja que la primera referència documentada d'aquesta figura data de l'any 1619. Tradicionalment la seva tasca era la de recaptar fons per pagar una part de les despeses de la festa. Actualment, tenen un paper protocol·lari i presideixen tots els actes del Corpus berguedà.



Al final de l'acte, Tània Espel, una de les administradores d'aquesta Patum juntament amb Jordi Cuartielles, va fer una breu explicació de la història d'aquesta figura de la Patum, i en va destacar la rellevància del seu paper en la festa: «El 1619 es va iniciar un llibre en el qual, des d'aquell any, s'hi van anotar els administradors de l'antiga octava de Corpus, que incloïa la Patum». Espel va explicar que «cada any, pel ple extraordinari de l'Ascensió, l'Ajuntament pren l'acord de celebrar Patum, i els administradors i administradores signen el llibre històric prenent el compromís de representar la comunitat i segellar la continuïtat de la festa».



Els administradors són els encar-regats de presidir la festa juntament amb les autoritats, i «són l'element de representació, no sols proto-col·lària, sinó d'encarnació de la comunitat, d'enllaç entre el passat i el futur», va destacar Espel, i va reivindicar que «els administradors d'avui i del futur seran una mostra de com és avui i de com serà la societat berguedana anys a venir». Va acabar desitjant bona Patum i fent menció a un dels textos dels llibres històrics berguedans on es desitja «que es celebri la festa, tal com s'ha fet fins ara tots els anys, i millor si millor se pot».