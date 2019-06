La Flama del Canigó encén les maces i les guites de la Patum

Les maces i les guites del salt de la Patum de Lluïment d'aquest diumenge al migdia s'han encès amb la Flama del Canigó. Com cada any, els Amics de la Flama han portat des del cim del Canigó el foc renovat de Sant Joan per tal d'encendre les fogueres d'aquesta nit de revetlla. Tot i que a Berga la celebració de la festa de Sant Joan passarà pràcticament desapercebuda per estar immersa en Patum i no hi haurà cap foguera més enllà del foc dels fuets de Patum, aquest migdia a la plaça s'han fusionat les dues tradicions gràcies a la proposta entre Òmnium Cultural del Berguedà i el Patronat de la Patum. No és la primera vegada que passa. L'any 1984 la festivitat del Corpus també va coincidir amb Sant Joan i uns berguedans patumaires van pujar al Canigó a buscar el foc sagrat i el van portar fins a aquesta plaça. 35 anys després s'ha repetit.

Els Amics de la Flama van desplaçar-se ahir al cim del Canigó per recollir el foc i ser abans de les 12 a la capital berguedana per encendre les comparses de foc de la Patum de Lluïment. Després dels turcs i cavallets, s'ha obert un passadís des de la plaça Doctor Saló fins a l'epicentre de Sant Pere on les maces ja estaven a punt. Des d'allà, representants de les entitats esportives, culturals i de lleure, han portat el foc amb el que s'ha procedit a encendre les maces. Clàudia Pujol, de la junta nacional d'Òmnium Cultural i directora de la revista Sàpiens ha estat l'encarregada d'explicar la iniciativa per la megafonia de la plaça. Ha recordat que Sant Joan és la festa nacional dels Països Catalans. Per Sant Joan a Perpinyà és Festa Major, es fan fogueres a Alacant, salten els cavalls a Ciutadella, baixen les falles al Pirineu, i cada uns quants anys, és Patum a Berga. Pujol ha acabat dient: "Que el foc de la Patum, encès avui amb la Flama del Canigó, cremi ombres, pessimismes i covardies. Que encengui l'esperança i la valentia del nostre poble. Que els pets dels fuets de la Patum retronin, esberlin les muntanyes i deixin impenetrables abismes, on les urpes de l' àliga hi puguin deixar caure tot allò que no és bo per al nostre poble.Que les guites tallin l'horitzó alertades.I , si algú volgués trair-nos, que s'alcin en peu de guerra els turcs i cavallets i brandin les seves porres els gegants."