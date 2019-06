L'última passada del Corpus omple a vessar els carrers de Berga

Gent, gent i més gent. Aquesta ha estat la imatge més vista aquesta nit en el que ha estat el darrer passacar-rers del Corpus d'enguany. Maces, guites i gegants vells van fer les delícies de petits i grans, que des de 2/4 de 8 del vespre els van començar a seguir en els salts dedicats als administradors de la celebració. Fins a l'hora de tancar aquesta edició s'estaven desenvolupant amb normalita i enmig d'un ambient festiu arreu de la ciutat i amb molta calor.

Berga va donar el tret de sortida a una de les nits de més disbauxa pels carrers de la ciutat. Puntualment, a 2/4 de 8 del vespre, la plaça de Sant Pere va esclatar d'aplaudiments de la gentada que l'omplia en el moment que el tabaler va començar a repicar. Els patumaires, a punt per a l'inici de la darrera passada del Corpus d'enguany, van participar del primer salt abans que la comitiva caminés cap al capdamunt de la vila. Hi havia més persones que dimecres, pel fet de ser dissabte, i van omplir la plaça amb ganes de festa.

Després del primer salt a la plaça de Sant Pere la comitiva va pujar al barri vell a la Pietat i a la plaça de Santa Magdalena. A l'Hospital Comarcal de Sant Bernabé una gernació s'aplegava davant de l'entrada principal. Centenars de persones es van apilar a l'entrada del recinte, que queda alçada respecte a l'aparcament on la comparseria fa els salts. Els balcons de les habitacions del centre que donen a aquesta banda es van omplir de pacients, familiars, visitants i professionals mèdics, que no es van voler perdre el salt de les maces, les dues guites i, al cap d'una mica, els de la parella dels gegants vells. Tot enmig d'una gentada arreu com és habitual els dissabtes de passacarrers pel fet que l'endemà és diumenge.

Hi havia ganes de festa i joves i grans van omplir els carres del centre de la ciutat de gatzara al so dels músics de la cobla Ciutat de Berga, que ahir van estrenar unes vistoses samarretes de color fúcsia.

Un cop acabat els salts davant del centre sanitari, perquè així el col·lectiu mèdic i les persones ingressades puguin gaudir almenys d'un salt, la comitiva patumesca es va desplaçar a la plaça Viladomat, on va continuar la resta de salts. De matinada era previst que es fessin els tradicionals tirabols a la plaça de Sant Joan i a la de Sant Pere.

Després de la inestabilitat meteorològica d'ahir al matí, els termòmetres van tornar a enfilar-se i això es va notar durant els primers salts.

La temperatura calorosa també va ajudar que s'omplissin barres i terrasses de bars de gent que feia un mos, sopava o prenia refrescos. L'elevada afluència de visitants es va reflectir en l'animació que es respirava de punta a punta del passeig de la Indústria, on es concentren les atraccions, bars, xurreries i food trucks. Al final del Vall, davant de l'ambulatori, anit a l'hora de tancar aquesta edició s'estava celebrant el concert jove amb una gran afluència de públic.