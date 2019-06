La plaça de Sant Pere esdevé un clam per la independència

La plaça de Sant Pere ha tornat a esdevenir un clam per la independència. La marea patumaire, en l'inici dels darrers salts de la festa d'enguany, ha cridat a favor de la república catalana i per l'alliberament dels polítics presos. Ha estat just en el tret de sortida de la Patum completa d'aquest diumenge. Igual que va passar abans dels salts de dijous a la nit, s'ha desplegat una pancarta gegant des de les escales de l'església que ha deixat coberts bona part dels patumaires mentre entonaven els segadors.



La darrera alenada de Patum està marcada per coincidir amb la revetlla de Sant Joan, un fet inusual. Aquest matí ja s'ha viscut un moment especial amb l'encesa de les maces i les guites amb la Flama del Canigó. També està previst que la bengala amb la que s'encenen els plens també sigui del foc sagrat del Canigó. Per fer ambient de revetlla, d'una manera divertida, els músics de la Cobla Ciutat de Berga, que amenitzen els salts d'aquesta nit, han guarnit l'emposstissat amb banderoles de festa major.





Pels que no vulguin saltar a la plaça o ja en tinguin prou després del primer salt de plens, poden participar a la revetlla de Sant Joan que se celebrarà a la plaça Mossèn Huch. L' Ajuntament de Berga ha programat concerts per oferir una alternativa als actes de la plaça.