Berga posa el punt i final a cinc dies esclatants de Patum

Berga s'ha acomiadat aquesta matinada de la Patum fins el 2020. La nit més curta de l'any s'ha viscut amb esbojarrada intensitat a la capital del Berguedà. Es va iniciar amb l'acció a favor de la llibertat dels presos polítics amb el desplegament d'una estelada de 20 metres de llargada per 9 metres d'amplada des de les escales de l'església cap a la plaça de Sant Pere coincidint amb el cant de Els Segadors. Una acció reivindicativa impulsada per l'ANC i Òmnium del Berguedà que ja havien dut a terme dijous amb molt bona rebuda dels assistents i que van repetir.

Els salts d'aquesta nit s'han desenvolupat enmig d'un ambient d'alegria i ganes de festa. Després del primer salt de plens, com és habitual, la plaça es va buidar i aleshores les comparses van tenir menys dificultats per fer rotllana. En el tercer salt l'àliga va gaudir d'un gran espai després de les indicacions que es van donar per megafonia demanat a la gent que col·laboressin per fer lloc. I és va aconseguir fer una bona rotllana tot i que a la part final el ballador va ensopegar tot i que no va caure i va poder concloure la dansa. En canvi, al seu darrer salt l'àliga es va poder obrir pas amb penes treballs. Va ser un salt complicat. Una cosa similar els va passar a d'altres comparses, com per exemple la dels turcs i cavallets que van patir per guanyar uns metres d'espai tot i les crides que feia l'speaker de la festa , Pere Artigas.

El darrer salt de plens va arribar poc abans de 2/4 de 3 de la matinada i va tornar a convertir la plaça de Sant Pere en un mar de foc fruit de la crema i esclat de 900 fuets. I per acabar, els tirabols amb les guites i les dues parelles de gegants que han posat punt i final als salts a la plaça. Durant alguns tirabols l'alcaldessa Montse Venturós ha fet ballar la gegants vella. Els músics de la Cobla Ciutat de Berga han baixat de l'empostissat per fer sonar els acords dels tirabols a plaça acompanyants per la Lloll Bertran i Celdoni Fonoll.

Els músics van tocar un total de 24 tirabols. Després d'això, els geganters van guardar les dues parelles de gegants (primer els vells i després els nous) a l'interior del consistori. Entremig la guita xica. Mentrestant la guita grosssa va consumir encara alguns fuets baixant la barra i giravoltant al centre de la plaça amb el seu llarg coll i, després, acostant-se al balcó consistorial espurnejant fins l'esclat dels fuets. Eren 2/4 de 4 de la matinada.

La festa ha continuat amb sardanes a la plaça Viladomat amb la Cobla Berga Jove. I, posteriorment, era previst que se celebrés una Patum que no surt a cap programa però que és coneguda i que sol aplegar un bon nombre de persones. L'anomenada Patum dels pobres o torrats una versió underground de la celebració.

Aquest dilluns, dia de Sant Joan i festiu, els berguedans podran descansar després de cinc dies de catarsi col·lectiva.