La Flama del Canigó encén els fuets de la Patum de la revetlla

L'any 1984 la festivitat del Corpus també va coincidir amb Sant Joan i un grup de berguedans patumaires va pujar al Canigó a buscar el foc sagrat i el van portar fins a la plaça de Sant Pere. 35 anys després, la imatge es va repetir i la Flama del Canigó va encendre els fuets de les maces i les guites de la Patum de Lluïment d'ahir.



Un any més, els Amics de la Flama de Berga van portar des del cim del Canigó el foc renovat de Sant Joan per tal d'encendre les fogueres de la revetlla de la comarca. A la capital berguedana, però, la celebració hauria passat més aviat desapercebuda si no hagués estat per les coques de Sant Joan que van vendre les pastisseries i per l'arribada de la flama al bell mig de la plaça de la Patum.



Després dels turcs i cavallets, es va obrir un passadís des de la plaça del Doctor Saló fins a l'epicentre de Sant Pere, on les maces ja estaven a punt per saltar. Des d'allà, infants representants de les entitats esportives i de lleure, organitzats per Òmnium Cultural, van portar el foc –que havien anat a buscar els Amics de la Flama de Berga de matinada– amb el qual es van encendre les maces. Van protagonitzar aquest moment simbòlic membres del grup de colònies Fent Camí, de Colònies Borredà, dels Joves Atletes de Berga, dels Mountain Runners, del Club Esportiu Berga, del Club Esquí Berguedà, de l'Agrupació Escolta i Guia Santa Maria de Queralt i Geralda de Portella, del Club Atlètic Berga, del Club Bàsquet Berga i dels Castellers de Berga.



Abans de l'encesa i que s'iniciés el ball de les maces, Clàudia Pujol, de la junta nacional d'Òmnium Cultural i directora de la revista Sàpiens, va ser l'encarregada d'explicar la iniciativa per la megafonia de la plaça. Va recordar que Sant Joan és la festa nacional dels Països Catalans. «Per Sant Joan a Perpinyà és Festa Major, es fan fogueres a Alacant, salten els cavalls a Ciutadella, baixen les falles al Pirineu, i cada quants anys és Patum a Berga», va dir. «Que el foc de la Patum, encès avui amb la Flama del Canigó, cremi ombres, pessimismes i covardies. Que encengui l'esperança i la valentia del nostre poble», va exclamar, i la plaça va esclatar en aplaudiments.