La plaça de Sant Pere, un altaveu per reclamar la independència

La plaça de Sant Pere va tornar a esdevenir anit un clam per la independència. La marea patumaire, en l'inici dels darrers salts de la festa d'enguany va cridar un cop més a favor de la república catalana i de l'alliberament dels líders polítics recentment jutjats al tribunal Suprem i encara tancats a les presons de Madrid (el trallats a centres penitenciaris es podria dictar en els propers dies, però, en canvi, s'han rebutjat les peticions de llibertat d'aquí a que hi hagi sentència, que podria ser el setembre o octubre).



Va ser en el tret de sortida de la Patum completa d'aquest diumenge. Igual que va passar abans dels salts de dijous a la nit, també en la patum completa, una pancarta de 20 metres d'amplada per 9 de llargada es va desplegar des de les escales de l'església tenyint de groc, vermell i blau -els colors de l'estelada- la plaça, i deixant sota cobert bona part dels patumaires mentre entonaven El Cant dels Segadors. L'himne de Catalunya és en els darrers anys una peça habitual en els començaments de la Patum de nit.



La darrera alenada de Patum va estar marcada, aquest any, per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan. El Corpus berguedà s'ha escaigut en l'inici del solstici d'estiu. La tradició de Sant Joan, però, podria haver passat desapercebuda a la capital berguedana si no hagués estat pel moment especial que ja es va viure al matí amb l'encesa de les maces i les guites amb la Flama del Canigó.



A l'hora de tancar aquesta edició, estava previst que la bengala amb la que s'havien d'encendre els primers 100 plens també cremés amb el foc sagrat del Canigó en el primer salt. L'altre element que indicava que ahir era la revetlla el van aportar els músics de la Cobla Ciutat de Berga, que per fer ambient de revetlla, d'una manera divertida, que van guarnir l'emposstissat amb banderoles de revetlla. Al balcó consistorial s'hi van aplegar autoritats locals, fonamentalment. L'hora dels polítics convidats havia estat al migdia, amb la presència de les conselleres Ester Capella (Justicia) i Mariàngela Vilallonga (Cultura). A la nit, es va veure darrere les cadires dels músics, al poeta calafí Celdoni Fonoll, i a l'actriu igualadina i parella de Fonoll, Lloll Bertran.



Pels que no volien saltar a la plaça o ja n'havien tingut prou després del primer salt de plens, la plaça Mossèn Huch era l'escenari d'una revetlla de Sant Joan amb música a partir de la mitja nit. L'Ajuntament de Berga ha programat enguany concerts per oferir una alternativa als actes de la plaça. Berga tanca així cinc dies de festa d'alt voltatge marcats per una afluència multitudinària i molta calor, i una voluntat de fer accions contra el consum de begudes alcohòliques.