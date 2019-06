Berga permet accedir gratuïtament a la piscina durant l'onada de calor

L'Ajuntament de Berga permetrà accedir gratuïtament a la piscina municipal a partir d'aquest dimecres, 26 de juny, i fins que es mantingui l'onada de calor prevista a Catalunya. Aquesta és una mesura de caràcter excepcional que el consistori berguedà ha aplicat des de l'any 2015 "per a què tothom pugui combatre els episodis de calor més intensa". Fonts municipals han recordat que es deixa entrar gratis a la piscina quan el Servei Meteorològic de Catalunya emet avisos de perill "alt" o "molt alt" al Berguedà que es corresponen amb les alertes de color taronja i vermell, respectivament.

La piscina municipal obre de 10 del matí a 8 de la tarda." L'accés a les instal·lacions municipals de bany estarà limitat pel seu aforament i, per això, els usuaris i usuàries rebran un tiquet a l'entrada de la piscina que hauran de retornar en el moment que decideixin abandonar l'equipament. En total, es repartiran 700 entrades numerades, fet que permetrà saber el nombre de persones que accedeixen a la piscina durant tota la jornada.

Es preveu que el consistori repeteixi la mesura esmentada quan els avisos de perill siguin "alts" o "molt alts", seguint el criteri establert pel Servei Meteorològic de Catalunya que es pot consultar a través del web www.meteo.cat. En aquest sentit, el consistori informarà del final de la gratuïtat de les instal·lacions de bany.



Entre 37 i 39 graus a Berga



Segons la predicció meteorològica, la pujada de temperatura registrada els últims dies augmentarà i podria assolir temperatures d'entre 37 i 39 graus a Berga entre el dijous i el dissabte (del 27 al 29 de juny). Això suposaria arribar a unes temperatures màximes i excepcionals, superant el llindar de perill per calor que el Servei Meteorològic de Catalunya estableix en els 36 ºC per a la capital berguedana. Aquest dimecres, 26 de juny, la temperatura ja podria rondar el valor esmentat de 36 ºC.



Mesures de prevenció per combatre la calor



Fonts de l'Ajuntament de Berga han aconsellat evitar els efectes de l'episodi de calor seguint les recomanacions de Protecció Civil com per exemple: beure molta aigua i fer àpats lleugers, evitar sortir al carrer en les hores de més sol, portar gorra o barret per protegir-se del sol, procurar hidratar els animals de companyia i no passejar-los durant les franges horàries més caloroses, entre d'altres.